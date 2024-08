Fèlix, deu vostre favor

Publicat per Carles Cortés Verificat per Creat: Actualitzat:

El cant dels goigs a Sant Fèlix és un dels actes més seguits de la Festa Major de Vilafranca. Expliquen en el seu relat final que amb l’arribada de les relíquies del sant a la població va fer ploure després d’un període llarga de sequera.

Segurament aquest divendres, dia de Sant Fèlix, alguns castellers i castelleres també s’encomanaran al patró per demanar que la diada compleixi les expectatives. Podria ser la més gran mai vista ja que les quatre colles tenen tots els seus objectius de gamma extra.

Així, els Castellers de Vilafranca, que obriran cada ronda, plantegen la millor actuació de la història. Tan fàcil d’explicar i tan difícil de fer, perquè passa per descarregar els dos castells de 10 junt amb el 9 de 9 amb folre i el pilar de 8 amb folre i manilles.

No hi ha cartes amagades i el seu cap de colla, Àngel Grau, fa dies que anuncia la sortida de 3 de 10 amb folre i manilles, un castell que ja han descarregat dues vegades aquesta temporada a Vilanova i la Geltrú i l’Arboç.

El seu gran objectiu és a la segona ronda, el 4 de 10 amb folre i manilles. Només l’han completat una vegada en el seu historial al Concurs de 2016 i mai l’han descarregat a la plaça de la Vila. Un repte majúscul igual que el de la tercera ronda on volen intentar el 9 de 9 amb folre.

Només s’ha provat una vegada en la història dels castells pels mateixos Verds que el van carregar per Tots Sants de l’any passat. La rúbrica serà el pilar de 8 amb folre i manilles, que tenen la intenció de portar a plaça les quatre colles participants.

ELa segona en actuar serà la Colla Joves Xiquets de Valls. Tot apunta que la seva sortida serà de 2 de 8 sense folre, un castell que enguany han descarregat per Firagost i a La Bisbal del Penedès. De fet, és l’única colla que l’ha completat fins el moment.

A la segona ronda volen retrobar-se amb el 2 de 9 amb folre i manilles, del que van fer un intent molt bo diumenge passat a Igualada, però just en el moment que se situava l’aixecadora es va trencar. Va donar molt bones sensacions i, en cas de fer-lo, el recuperarien set anys després perquè no el descarreguen precisament des de Sant Fèlix 2017.

A la tercera ronda tot apunta que podrien estrenar el 4 de 9 sense folre, que van descarregar la temporada passada per Sant Fèlix i Santa Úrsula. El pilar de 8 amb folre i manilles tancarà la seva actuació. En cada ronda, la Colla Vella dels Xiquets de Valls anirà just darrera dels seus rivals de població.

Arriben amb una àmplia gamma de castells de gamma extra fets, tot i que alguns falta descarregar-los. Per exemple, el 4 de 9 sense folre que podria ser el seu castell de sortida. Ja l’han ensenyat vàries vegades per Sant Fèlix (quatre descarregats i un carregat) i dissabte passat al Catllar es van quedar a un pas de completar-lo.

La seva gran estrena de la temporada arribaria a la segona ronda amb el 3 de 10 amb folre i manilles, un castell que no intenten des de Santa Úrsula 2018, que van carregar per última vegada al Concurs d’aquell any i que no descarreguen des de Santa Úrsula 2016.

El tercer castell tot apunta que podria ser el 2 de 8 sense folre, ja que igual que amb el 4 de 9 el va estrenar el passat cap de setmana, en aquest cas a l’Arboç, i va quedar carregat. El pilar de 8 emmanillat també serà un repte pels rosats ja que només l’han pogut fer una vegada enguany.

Finalment, la Colla Jove Xiquets de Tarragona arriba carregada de moral després del bon cap de setmana passat on va fer tres castells amb manilles. Això fa preveure que la seva sortida podria ser de 2 de 9 amb folre i manilles gràcies a les bones prestacions que va donar el castell per Sant Magí i al Catllar.

A la segona ronda volen completar els deures que els van quedar pendents el 19 d’agost, el 5 de 9 amb folre. Aquell dia el castell es va trencar quan l’enxaneta es disposava a fer la segona aleta, han fet alguns canvis i per Sant Fèlix el tornaran a portar a plaça.

El tercer castell seria una estrena, el 4 de 9 amb folre i agulla, que ja fa setmanes que treballen i no intenten des de les festes de Santa Tecla 2019, que el van carregar per la diada del Primer Diumenge. De fet, no el descarreguen des del 2018. També tancarien la seva actuació amb el pilar de 8fm. En cas que el descarreguin les quatre colles seria la primera vegada en la història dels castells que es veiés un fet com aquest.