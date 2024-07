La Jove de Tarragona gaudeix a Vilallonga del Camp

La Festa Major d’Estiu de Vilallonga del Camp va tornar a deixar una bona diada entre dues colles punteres del món casteller: la Colla Jove Xiquets de Tarragona i la Colla Vella Xiquets de Valls. En la jornada d’ahir totes dues ens van deixar una actuació sense sorpreses, que els servirà per agafar rodatge de cara a les pròximes setmanes d’estiu i al tan anhelat Concurs del pròxim octubre.

A la primera ronda, la plaça de l’Església de Vilallonga en va rebre una de freda i una de calenta. Per una banda, la Colla Jove va encetar la diada amb un 5 de 8 que no va perillar en cap moment. Molt ben treballat, els liles van obrir plaça completant una execució brillant. Per altra banda, però, la Colla Vella Xiquets de Valls no va començar l’actuació amb tan bon peu. Després d’un peu desmuntat, els rosats van provar un 3 de 9 amb folre que es va complicar molt. El castell se’ls va fer molt llarg i es va acabar trencant pel pis de quints, quedant-se així en carregat.

En segona ronda, tot seguint el guió establert, la Colla Jove va anar a pel 3 de 9 amb folre. Un castell al què ja tenen la mesura presa a plaça i han treballat molt a assaig, perquè el van resoldre sense cap mena de complicació. Pel que fa al costat vallenc, després de l’ensopegada inicial, la Colla Vella es va refer amb un bon 4 de 8 amb el pilar.

El 2 de 8 amb folre va ser el castell escollit per la Colla Jove per encetar la tercera ronda. Després d’un peu desmuntat, els tarragonins van aconseguir descarregar-lo. Per la seva banda, la Colla Vella va tancar les rondes de castells amb un 5 de 8 que, després d’aguantar una lleugera tremolor als pisos de terços i quarts, van saber resoldre amb escreix.

A la ronda de pilars, els liles van culminar l’actuació amb un pilar de 7 amb folre que, tot i patir-lo en algun moment, també van saber descarregar, tot posant la cirereta al pastís a una diada sense complicacions. La Colla Vella, en canvi, va apostar pel pilar de 6, el qual tampoc els va generar problemes.

Així, totes dues colles van tancar una bona actuació a Vilallonga del Camp. Ara, l’estiu continua amb més castells que mai. La Jove buscarà continuar extraient bons resultats el pròxim dissabte, 3 d’agost, a la Diada de les Neus de Vilanova i la Geltrú. Per la seva banda, també dissabte vinent, els vallencs buscaran retrobar-se amb els castells de gamma extra a la plaça de l’Església de Vila-seca, a la diada amb motiu de la Festa Major d’Estiu del municipi del Tarragonès.