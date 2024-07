Els Castellers de Vilafranca posen dues marxes més

Si algú tenia dubtes dels Castellers de Vilafranca després dels intents desmuntats de 5 de 9 amb folre a la Diada del Pla de la Seu a Tarragona o de l’intent desmuntat de pilar de 8 amb folre i manilles a la Diada de les Cultures d’Altafulla, a Mataró es van passar tots de cop. En l’exhibició castellera més gran mai vista a la capital del Maresme, els Verds van fer un pòquer de gamma descarregant aquests dos castells, repetint la torre i estrenant el 9 de 8.

La tarda de glòria va començar precisament amb aquest últim castell en una mostra clara de les intencions de cara al Concurs de Castells. Saben que el 9 de 9 amb folre és un castell guanyador i des de juliol ja li volen començar a polir els detalls.

Amb una enxaneta que va culminar les tres aletes en 27 segons, van descarregar el primer gamma extra de la jornada. D’estrena a estrena, perquè a la segona va arribar el 5 de 9 amb folre. A la descarregada el van haver de treballar, però també el van superar amb nota.

La rúbrica a la seva diada era l’anomenada pel seu cap de colla, Àngel Grau, «zona de confort»: 2 de 9 i pilar de 8 amb folre i manilles per completar la millor diada castellera de les Santes de la història. A més, és la millor actuació de l’any al món casteller. Ja han anunciat que per Les Neus, a Vilanova i la Geltrú, el gran repte serà el 3 de 10 amb folre i manilles.

Les Santes també van satisfer als Capgrossos de Mataró que van estrenar el gamma extra en forma de 2 de 9 amb folre i manilles. D’arrencada el 3 de 9 amb folre, executat de manera brillant. Era el segon en escassament sis dies després del que havien fet a Premià de Mar. Bon inici per encarar una torre que tenia més condicionants emocionals que tècnics i que van descarregar sense massa treball dels diferents components del tronc o la base.

Era la tercera descarregada a la festa major després de la completades els anys 2017 i 2018. El 4 de 9 amb folre millorat respecte el que havien fet per la Festa Major de Terrassa va tancar les tres rondes. Faltava la cirereta final amb l’estrena del pilar de set folrat, però el castell va cedir un cop carregat i a la sortida de l’enxaneta. La seva millor actuació de la temporada i la vuitena millor de l’historial.

Ara, els Capgrossos de Mataró marxen de vacances per tornar amb energia amb la voluntat d’ampliar la gamma amb el 5 de 9 amb folre o el pilar de 8 amb folre i manilles. Els Minyons de Terrassa també tenien molt clars els objectius: repetir l’actuació que ja havien fet per Festa Major. Dit i fet. 3 de 9 amb folre, 4 de 9 amb folre i 5 de 8, que van voler acompanyar amb el pilar de sis.

Com els va passar als Capgrossos, a la sortida de l’enxaneta, l’espadat es va trencar. Els egarencs també marxen de vacances i ja no tornaran a actuar fins a finals del mes d’agost. Els deures per al segon tram de temporada seran recuperar els castells de gamma extra.

El Catllar va viure una altra de les notícies destacades del cap de setmana amb el 2 de 8 amb folre dels Nens del Vendrell, el primer que completen des de l’any 2017. Tot apuntava que el reservaven per la diada de Santa Anna divendres vinent, però a la segona ronda el van atacar amb convicció per descarregar-lo i apropar-se a la jornada de diumenge del Concurs de Castells.

De fet, gràcies a la tripleta de vuit d’aquest dissabte (van sumar novament el 4 de 8 i el 3 de 8) els Nens se situen provisionalment en onzena posició del rànquing classificatori. A la petita vila del Tarragonès, els Xiquets de Reus van completar la clàssica de vuit (2 de 7, 4 de 8, 3 de 8), mentre els Xiquets de Tarragona, condicionats per una lesió durant la setmana van fer també els dos castells bàsics de vuit i el 5 de 7.

