Altafulla de gamma extra, Torredembarra escapçada

La Diada del Quadre de Santa Rosalia s’aventurava com una gran oportunitat per a les tres colles participants de seguir fent passos endavant, però el primer castell de l’actuació ho va condicionar tot. Una caiguda de 3 de 9 amb folre de la Joves va obligar a suspendre-la temporalment per la falta de serveis mèdics i quan es va reprendre es van pactar només dos castells per colla per no allargar-la en excés.

D’aquesta manera, la Jove de Tarragona va marxar de Torredembarra amb el seu quart 3 de 9 amb folre de l’any que van executar de manera sòlida i no els va generar cap treball extra i amb una estrena, el pilar de 7 amb folre. Els liles ja havien descarregat set vegades el pilar de 6 i demanava a crits el pis més. És tot just el segon que fan amb la nova alineació (el primer va ser a l’Esperidió 2023) i la progressió els porta cap al pilar de 8 que podria arribar durant el mes d’agost.

La Joves vallenca es va veure condicionada per la caiguda del 3 de 9 amb folre a la primera ronda, que es va trencar amb aixecador col·locat per un problema en l’encaix entre terços i folre. Es van refer amb el sisè 4 de 8 amb el pilar que fan aquesta temporada i el pilar de 7 amb folre, però van haver de renunciar a un possible intent de pilar de 8 com s’havia anunciat durant la setmana.

Finalment, els Nois de la Torre van portar a la plaça de la Vila els seus dos millors castells de la temporada, que ja havia fet junts a la diada de Sant Joan. De sortida el 7 de 7 i a la segona ronda el 5 de 7, a l’espera de pròximes diades on puguin estrenar el 5 de 7 amb l’agulla que havia de ser el tercer castell de la diada del Quadre.

Dissabte a Altafulla les quatre colles presents a la diada de les Cultures van sortir contentes de plaça amb algun matís. Els Castellers de Vilafranca perquè van recuperar la gamma extra a la plaça del Pou set anys després tot i que no van posar amb el pilar de 8; la Colla Vella perquè es va retrobar amb els castells de nou vint dies després; els Xiquets de Tarragona perquè van repetir el castell de nou i els Castellers d’Altafulla perquè van aconseguir la seva millor actuació de la temporada.

Els Verds ja tenen instal·lada a la seva zona de confort la tripleta de nou perquè van tornar a descarregar el 3 de 9 i el 4 de 9 amb folre amb molta solvència i perquè el 2 de 9 amb folre i manilles, tot i el treball a la descarregada, el completen passi el que passi. Si es detecta algun defecte durant la construcció saben com gestionar-lo per descarregar un castell especialment fràgil.

D’expedient X es podria qualificar el seu pilar de 8 amb folre i manilles a Altafulla. L’han provat quatre vegades i mai l’han descarregat: tres carregats (1999, 2014 i 2017) i un intent desmuntat, ahir, per una indecisió de la canalla. És, de llarg, la colla que n’ha descarregat més del món casteller, però la plaça del Pou se’ls resisteix.

La Colla Vella no tenia una actuació de compromís des de Sant Joan i va superar la diada de la millor manera sobretot gràcies a un excel·lent 4 de 9 amb folre a la segona ronda, que va sorprendre fins i tot a la mateixa gent de la colla. Mides perfectes, execució immillorable i somriure finals per un castell que només havien fet enguany una vegada per Sant Isidre el mes de maig.

Els somriures finals Al 3 de 9 amb folre de la primera ronda li tenen la mida presa i el 5 de 8 de la tercera demana un pis més per Firagost.

Els Xiquets de Tarragona van repetir la seva millor actuació de la temporada que ja havien fet per Sant Joan. Insisteixen amb el 5 de 8 per obrir actuacions (a Altafulla ho van fer per quarta vegada) abans d’atacar el castell de 9 descarregat amb un intens treball en totes les zones del castell afegint-li un plus de mèrit. El 4 de 8 per tancar l’actuació és el presagi que pròximament li volen posar un pis més.

Finalment, els Castellers d’Altafulla van posar la dosi d’èpica a l’actuació en la descarregada del seu primer 4 de 7 amb l’agulla de l’any. Carregada fàcil i descarregada, sobretot del pilar, al límit. Eufòria d’una de les colles amb més història del món casteller que ambiciona pròximament més castells de gamma alta de set.

A la Diada de les Cultures van completar l’actuació amb el 4 de 7 i el 3 de 7, que els van aportar molta satisfacció després que comencessin la temporada amb una caiguda per Sant Jordi que els va complicar el trajecte.

El cap de setmana ha deixat també una doble estrena molt important dels Capgrossos de Mataró a les portes de la diada de Les Santes de dissabte vinent. Van fer els seus primers 3 de 9 amb folre i 5 de 8 de l’any a Premià (el 5 de 8 només l’havien carregat), que van estar acompanyats pel 2 de 8 amb folre.

Tot apunta que per la seva festa major portaran a plaça una altra estrena, el 2 de 9 amb folre i manilles, en una actuació on estaran acompanyats pels Minyons de Terrassa i els Castellers de Vilafranca.