Localitzen el cadàver de l'home desaparegut ahir a la platja de la Pineda
Un equip de bussos ha estat l'encarregat de recuperar el cos aquest dijous al migdia
La Guàrdia Civil ha localitzat el cadàver de l'home que va desaparéixer ahir a la platja de la Pineda. Durant el dia d'avui també ha continuat la recerca de l'home per part de Mossos d'Esquadra i Salvament Marítim juntament amb la benemèrita.
Segons ha avançat el Diari de Tarragona, el cos ha estat trobat mar endins a la platja de la Pineda cap al migdia. Un equip de bussos han estat els encarregats de recupera el cos, que ja es trobava al fons marí. El cadàver ha estat traslladat fins al Port de Tarragona.
Daniel Cabezas Ramírez
Serà l'autòpsia la que determini les causes de la mort. Segons ja es va explicar ahir l'home hauria entrat mar endins amb un caic, el qual va ser localitzat buit. Moment en que es va intensificar la recerca. Una de les hipòtesis de la mort era un possible suïcidi, tot i que no s'ha pogut confirmar.