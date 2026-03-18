Successos
Busquen el cos de la persona desapareguda a la platja de la Pineda de Vila-seca
Fonts policials indiquen que es tractaria d'una mort voluntària
Salvament Marítim i els Mossos d'Esquadra mantenen actiu un dispositiu de recerca per a localitzar el cos d'una persona que ha desaparegut, aquest dimecres a la tarda, a la platja de la Pineda, a Vila-seca. Fonts policials indiquen que es tractaria d'una mort voluntària.
A l’operatiu estan participant mitjans mobilitzats des de Tarragona, entre ells un helicòpter, diverses embarcacions i també s'han sumat bussejadors. La persona desapareguda hauria navegat en caiac, que s'han trobat els serveis d'emergència buit, i hauria deixat una nota.