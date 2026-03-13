INDÚSTRIA
La Canonja comptarà amb una planta de solvents de bateries: 100 MEUR d'inversió i 50 llocs de treball
La planta se situarà a les instal·lacions d'IQOXE juntament amb l'alemanya Green Energy Origin (GEO) i està pendent de les llicències administratives pertinents
La química IQOXE i l'alemanya Green Energy Origin (GEO) instal·laran a La Canonja la primera planta d'Europa de solvents d'alta puresa per a bateries de vehicles elèctrics, amb una inversió d'uns 100 milions d'euros i la creació de 50 llocs de treball directes, detalla a EFE un portaveu d'IQOXE.
La planta, pendent de les llicències administratives pertinents, està prevista a les instal·lacions d'IQOXE a La Canonja i estarà centrada en l'elaboració d'un nou material per a bateries elèctriques per a vehicles a partir d'òxid d'etilè i monòxid de carboni (CO2).
Tarragonès
IQOXE rep onze milions d’euros per fabricar bateries elèctriques
Redacció
L'estimació de totes dues companyies és generar 100.000 tones anuals d'aquest producte, que, segons IQOXE, permetrà estalviar l'emissió a l'atmosfera de fins a 50.000 tones a l'any de CO2, «ja que aquest element serà reaprofitat com a component bàsic en el procés productiu».
IQOXE i GEO ja han signat un acord per a l'estudi de viabilitat del projecte i esperen poder disposar en «els propers mesos» dels permisos per poder dur a terme el projecte.
«Estem convençuts que aquesta aliança serà molt beneficiosa per a tothom, ja que ens permetrà desenvolupar química sostenible i de proximitat per al mercat mundial de la mobilitat elèctrica, alhora que contribuïm a la descarbonització de la indústria i, a més, ho farem de la mà d'una companyia experta i líder en el sector», ha afirmat el director general d'IQOXE, José Manuel Segura.
Per la seva banda, el president de GEO Europa, Martin Saewe, s'ha mostrat satisfet per haver trobat un soci europeu amb el qual la seva companyia comparteix «la visió d'una química sostenible i de futur, basada en la investigació i en la circularitat».
«Ens permetrà seguir creixent i oferir productes diferencials per al mercat dels fabricants de vehicles elèctrics», ha assegurat.