El Ministeri d’Indústria i Turisme ha aprovat la resolució provisional de la tercera convocatòria del PERTE de bateries elèctriques amb un valor de 50 milions d’euros en ajudes. L’empresa de la Canonja Industrias Químicas del Óxido de Etileno (IQOXE) ha estat una de les dues beneficiàries amb més d’onze milions d’euros. L’altra empresa seleccionada ha estat Iberpotash, a Sallent, que rebrà més de 20 milions d’euros.

Concretament, l’ajut atorgat a l’empresa canongina correspon al projecte de fabricació de solvents per a la producció de polielectròlits, que són un dels components de les bateries de vehicles elèctrics. Aquest producte, que és un derivat de l’òxid d’etilè, té l’afegit de consumir CO₂ durant la seva fabricació, amb la consegüent disminució de la petjada de carboni de tot el procés.

La notícia ha estat acollida amb satisfacció per l’empresa, ja que «suposa un aval al treball que s’està desenvolupant a la companyia i a les possibilitats de futur que hi ha de desenvolupar nous productes». Cal destacar que IQOXE és l’únic productor d’òxid d’etilè a la península Ibèrica.

No obstant això, IQOXE detalla que «el projecte es troba en una fase d’estudi molt incipient en què encara falten resultats i conclusions que permetin parlar amb més detall del projecte». L’empresa apunta que «l’evolució de l’últim any en el VEC dificulta la realització d’inversions fins que no hi hagi una aposta definitiva per aquestes tecnologies». A més, la companyia indica que «aquests tipus d’iniciatives actualment, estan dominades per la Xina, tant en la producció com en la tecnologia, amb les conseqüències que això té en costos i en competència».

L’interès d’IQOXE en aquesta tecnologia fa temps que existeix perquè aquests solvents són produïts a partir d’òxid d’etilè, perquè consumeixen CO₂ -amb l’avantatge que això suposa en termes de reducció de la petjada de carboni- i per l’auge dels vehicles elèctrics.

Aposta per l’elèctric

Aquesta ajuda ha estat anunciada pel ministre d’Indústria i Turisme, Jordi Hereu, durant un esmorzar de premsa organitzat per Europa Press. Hereu ha fet valdre «l’eficàcia dels PERTE en els seus diferents àmbits» i ha avançat que el dedicat a descarbonització industrial ja porta adjudicats 371 milions d’euros per un total de 60 projectes.

A més, el ministre ha assegurat que el Govern espanyol està treballant en un nou paquet amb ajudes de 7.000 euros per la compra del vehicle elèctric. Aquesta línia d’ajuts estava contemplada dins el decret òmnibus i s’espera que es recuperi aviat.