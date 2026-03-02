ENERGIA
Entra en funcionament la nova subestació a Vilallonga del Camp per abastir la indústria petroquímica
Les instal·lacions permetran connectar tres empreses del polígon nord de Tarragona amb consums elevats
Red Eléctrica ha posat en marxa la nova subestació Francolí, ubicada al terme municipal de Vilallonga del Camp (Tarragonès). Aquestes instal·lacions han de servir per abastir d'electricitat la indústria petroquímica i «facilitar el desenvolupament industrial i la descarbonització del sector», segons apunta la companyia a través d'un comunicat.
La subestació contempla tres punts de connexió per a empreses del polígon nord de Tarragona amb consums elevats. El pressupost del projecte ha estat de 6 milions d'euros. La idea és connectar a aquesta subestació la línia de molta alta tensió (MAT) entre Aragó i la Secuita (Tarragonès) que Red Eléctrica està tramitant. Detractors de la MAT han presentat més de 14.000 al·legacions contra la iniciativa.