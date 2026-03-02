TERRITORI
Presenten més de 14.400 al·legacions contra el projecte de la MAT entre Aragó i Tarragona
La plataforma contrària creu que el nombre de recursos podria ser encara més elevat
Entitats, plataformes, ajuntaments i particulars afectats han presentat 14.421 al·legacions contra el projecte de la línia de molta alta tensió (MAT) entre Aragó i Tarragona. La Plataforma No a la MAT Catalunya – Aragó creu que la xifra encara podria ser més alta, tenint en compte que només es recullen el nombre de recursos facilitat des dels agents que han treballat plegats.
Destaquen que la gran quantitat d'al·legacions presentades evidencia «l'oposició» del territori a aquesta iniciativa. Entre les reclamacions destaquen els consells comarcals del Priorat, Baix Camp i Terra Alta, i una vintena d'ajuntaments. També s'han mostrat en contra les DOQ Priorat, i DO Montsant i Terra Alta, a més d'Unió de Pagesos, GEPEC i Prioritat.
Camp de Tarragona
Recullen gairebé 3.000 al·legacions contra el projecte de la MAT entre Aragó i Tarragona en dos dies
Redacció ACN
Red Eléctrica pretén desmantellar l'actual línia entre Aragó i la Secuita (Tarragonès) i construir-ne una de nova triplicant la seva potència. La infraestructura tindrà 180 quilòmetres amb torres que passaran dels 20-25 metres d'alçada als 55 metres, afectant 28 municipis de la Terra Alta, Ribera d'Ebre, Priorat, Baix Camp i Tarragonès.