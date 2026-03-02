OCI
Comencen les obres de la nova àrea del Caribe Aquatic Park de PortAventura World
Es tracta d'una les novetats del parc temàtic de la Costa Daurada per aquesta temporada
PortAventura World ja ha iniciat els treballs per construir la nova zona al Caribe Aquatic Park, Coral Bay. S'espera que la nova àrea estigui llesta per al proper 23 de maig, que és la data d'obertura del parc aqüàtic. Es tracta d'una de les dues novetats d'aquest 2026. L'altra és Makamanu Jungle, The Adventure Trek, una experiència d’exploració immersiva a l’emblemàtica àrea de la Polynesia.
Coral Bay ocuparà uns 6.000 metres quadrats i estarà ambientada en una badia pirata emergida després de segles sota el mar. L’espai combinarà una cuidada tematització amb propostes pensades per a totes les edats, consolidant l’aposta de PortAventura per experiències familiars diferencials dins del panorama europeu. Aquesta se situarà a la zona més propera del King Khajuna, la caiguda lliure aquàtica més salvatge del parc.
La nova zona aqüàtica comptarà amb una water coaster familiar única a Europa i una piscina d’aventures amb una pista d’obstacles aquàtica dissenyada per gaudir-se en grup, presentada com inèdita a escala mundial. La zona es completarà amb nous tobogans i un restaurant temàtic.
Tarragonès
Rubén Pizarro
Novetat a Polynesia
L'altra novetat d'aquest 2026 serà una nova experiència a la zona de Polynesia que inclourà senders, passarel·les i ponts penjants integrats a l’entorn natural. Es tracta de Makamanu Jungle, The Adventure Trek i també serà una realitat a partir de la temporada d'estiu.
La nova experiència a l’aire lliure transformarà la zona de la Polynesia a PortAventura Park, on abans es feia celebrar l’espectacle Aves del Paraíso. La proposta convida a explorar la jungla d'una forma diferent.
Sense data per al Dragon Khan
L'atracció emblemàtic de PortAventura World, el Dragon Khan, no està operativa en l'inici de temporada del parc. La roller coaster es troba en un procés de renovació des del passat 7 de gener però els treballs encara no han finalitzat i no hi ha data de reobertura encara.
El passat mes de gener, amb el parc tancat, es va començar amb el retrack parcial del vertical loop i del cobra roll de la muntanya russa, que ja forma part de l'sky line de la Costa Daurada. Els treballs de renovació, que són els més importants en la història del parc, s'han fet per allargar la vida útil de l’atracció sense modificar l’experiència del visitant.
El Shambhala, per la seva banda, si que ha obert amb normalitat. Aquesta atracció ambientada en una expedició a l'Himalaya és la més propera al Dragon Khan i es temia que tampoc pogués obrir a l'inici de temporada per les tasques de renovació de la muntanya russa vermella. Finalment, l'esforç dels operaris ha permès que estigui llesta per a l'obertura d'aquest 27 de febrer.