FuneCamp gestionarà el cementiri de Constantí a partir de 2029 quan s'acabi l'actual concessió
L'alcalde Òscar Sánchez defensa que la funerària pública és «legal, viable i avalada per informes tècnics i rigorosos»
La funerària pública FuneCamp gestionarà el cementiri de Constantí a partir de 2029. Aquest dijous, el ple de l'ajuntament ha aprovat la condició de l'empresa supramunicipal com a mitjà propi per executar aquesta activitat. La proposta va tirar endavant gràcies als vots favorables de PSC i ERC, mentre que Vox va votar en contra.
El 2029 finalitzarà l'actual concessió i FuneCamp es farà càrrec de l'activitat. Durant el plenari, l'alcalde de Constantí, Òscar Sánchez, va expressar que la funerària era un projecte «legal, viable i avalada per informes tècnics i rigorosos» després que el jutge anul·lés els acords dels plens de constitució de l'empresa. A més, va explicar que s'interposarà un recurs d'apel·lació al TSJC.
FuneCamp recorrerà la decisió del Contenciós i defensa el model públic
Sergi Peralta Moreno
Aquesta setmana, el Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Tarragona ha anul·lat els acords dels plens dels Ajuntaments de Reus, Salou, Vila-seca i Constantí, aprovats el març de 2024, que van permetre constituir FuneCamp, la funerària supramunicipal pública del Camp de Tarragona. En la sentència, la jutgessa argumenta que la informació econòmica-financera que recull la memòria de la funerària «no acredita la viabilitat econòmica ni l'estabilitat pressupostària de l'entitat».