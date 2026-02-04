Successos
Condueix begut a més de 200 km/h per un poble de Tarragona: xoca i dona voltes de campana
El conductor, de 23 anys, sextuplicava la taxa d’alcohol permesa quan va tenir un greu accident
Un jove de 23 anys ha estat denunciat per provocar un greu accident de trànsit a Torredembarra, després de conduir sota els efectes de l’alcohol i a velocitats molt per sobre de les permeses durant la matinada de l’1 de gener.
Els fets van passar al voltant de les 06:52 hores a la carretera d’enllaç amb l’autopista, l’antiga T-214, una via urbana limitada a 30 km/h. Per causes que es van investigar posteriorment, el turisme on viatjaven dues persones va patir una sortida de via, va impactar contra un talús i va donar diverses voltes de campana fins quedar detingut en un camp de cultiu, a uns 125 metres del punt on va perdre el control.
Quan van arribar les patrulles de la Policia Local de Torredembarra, el copilot ja havia sortit del vehicle pel seu propi peu, mentre que el conductor es trobava inconscient i atrapat a l’interior. Va ser necessària la intervenció dels Bombers per poder excarcerar-lo i va ser traslladat a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona.
Per ordre judicial, se li va practicar una prova d’alcoholèmia en sang que va donar un resultat d’1,85 g/l, una taxa que multiplica per més de sis el límit permès per a conductors novells i professionals. El test indiciari de drogues va donar negatiu.
La violència de l’impacte va ser tal que el motor del vehicle va sortir disparat fora del xassís. Davant de la magnitud del sinistre, es va sol·licitar la col·laboració de la Unitat d’Investigació d’Accidents de Trànsit dels Mossos d’Esquadra, que va analitzar les dades del sistema EDR del cotxe.
Segons aquest informe, el vehicle circulava almenys a 130 km/h en el moment del primer impacte, encara que prèviament hauria arribat a velocitats superiors als 200 km/h, en un revolt tancat, de nit i sense il·luminació artificial.
Com a conseqüència de l’accident, el conductor va patir una ferida al cap i la fractura d’una mà, mentre que el copilot només va patir contusions lleus. La Policia Local ha imputat al conductor tres delictes contra la seguretat viària i ha traslladat les diligències als jutjats del Vendrell.