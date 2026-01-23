POLICIAL
Desarticulen una organització criminal vinculada als robatoris amb força al Catllar
Els Mossos també han detingut l'autor de diversos robatoris a granges i la persona propietària d’una plantació de marihuana
Els Mossos d’Esquadra han desarticulat una organització criminal formada per persones estrangeres relacionada amb el repunt de robatoris amb força a domicilis al Catllar. L’operació, desenvolupada per la policia catalana amb la col·laboració de la Guàrdia Civil, ha culminat amb la detenció dels membres de la banda a la ciutat de Lleida.
En paral·lel, els Mossos també han detingut un home com a presumpte autor de diversos robatoris amb força comesos en granges del terme municipal del Catllar. L’arrestat no tenia antecedents policials.
A més, la policia ha detingut la persona propietària d’una instal·lació il·legal de marihuana amb un total de 700 plantes. La plantació estava situada a la urbanització Manous, al costat del centre penitenciari del Catllar. Per als investigadors, i per aconseguir aquestes detencions, han estat d’ajuda les imatges obtingudes per les càmeres de vigilància.
Les detencions han estat possibles gràcies al reforç de les mesures de seguretat que es van fer el municipi el passat mes de desembre per aturar el repunt de robatoris amb força a domicilis registrat en els darrers dos mesos. El consistori va decidir actuar, per la qual cosa es va acordar augmentar la presència policial al carrer. Els Mossos d’Esquadra van intensificar els controls i patrullatges al municipi, especialment en les zones més sensibles.
L’alcaldessa del Catllar, Alba López, ha destacat que «l’ampliació de la presència policial té els seus fruits» i ha remarcat la importància de «la coordinació entre els diferents cossos de seguretat i la col·laboració amb la Guàrdia Municipal».
Per la seva banda, el regidor de Seguretat Ciutadana, Jordi Ruiz, ha explicat que l’Ajuntament «manté el compromís amb el reforç de la vigilància i la prevenció al Catllar», ha anunciat que la setmana vinent es celebraran la Comissió de Seguretat i la Comissió de Territori, i ha recordat que pròximament el consistori «obrirà el procés de selecció per incorporar nous vigilants municipals».