Torredembarra recupera una mítica discoteca: «la intenció és obrir abans de Setmana Santa»
Un grup d’amics està recuperant la discoteca per convertir-la en un espai cultural per a tots els gustos
Un grup d’amics amb experiència en el sector de l'oci i la música està recuperant l’antiga discoteca Bedroom de Torredembarra. Sota el nom Longplay, l’espai es transformarà en un lloc cultural polivalent, amb música, espectacles i gastronomia, pensats per a tota mena de públics i obert durant tot l’any.
La nova sala apostarà per una programació variada, amb setmanes temàtiques dedicades a diferents gèneres musicals per arribar a tots els gustos. Hi haurà sessions de DJ, concerts —des de rock i rap fins altres estils—, sopars amb espectacle, monòlegs, vermuts musicals i celebracions com graduacions. La intenció és que Longplay tingui activitat continuada i no depengui únicament de la nit.
A més, l’espai permetrà el lloguer de sales per a aniversaris, sopars privats i tota mena d’esdeveniments, reforçant el seu caràcter mixt i polivalent. L’equip promotor també preveu col·laboracions amb altres col·lectius i projectes culturals del territori.
Quant a la reforma, l’interior s’està renovant amb una línia moderna i molt cuidada a nivell lluminós, però fugint de l’estètica típica de discoteca convencional. La il·luminació serà d’última generació, amb pantalles i sistemes similars als de les sales més exitoses del moment. El so és un altre dels pilars del projecte: ja s’han tancat acords amb empreses especialitzades per garantir una qualitat tècnica d’alt nivell.
La terrassa serà un dels espais diferencials del local. Comptarà amb arbres d’estil bambú i una ambientació vegetal pensada per crear una sensació acollidora i natural, fins el punt —segons expliquen els impulsors— que el públic no percebi que es troba en un polígon industrial.
Longplay serà gestionada per Xatarra Produccions S.L., una empresa creada fa dos anys que disposa d'una sòlida trajectòria en l’organització de festes, amb una mitjana de 1.500 entrades venudes per esdeveniment, management de DJ i grups de rumba, així com l’organització de festes majors al Baix Gaià, entre d'altres projectes.
La intenció de l’equip és obrir abans de Setmana Santa. Encara que són conscients que les obres poden patir retards, confien que no hi hagi grans contratemps. Les llicències i permisos, asseguren, ja estan en regla. D’aquesta manera, Torredembarra es prepara per recuperar un espai d'oci amb una proposta renovada, oberta i pensada per a molt més que ballar de matinada.