TEATRE POPULAR
Santa Rosalia torna a escena per fer poble
Una crida oberta vol crear un muntatge participatiu basat en la llegenda torrenca
Torredembarra vol tornar a mirar-se al mirall de la seva pròpia història a través del teatre. L’Associació Cultural Torrenca La Sínia i la Coordinadora Teatral El Nus Escènic han obert una crida pública per crear des de zero un muntatge participatiu basat en Santa Rosalia, quan la por es feu pregària, un drama històric en tres actes escrit per Jordi Guasch. El projecte busca actors i actrius de totes les edats, però també persones disposades a implicar-se en l’equip tècnic i artístic, des de l’escenografia fins al so, la il·luminació o el vestuari.
La primera trobada informativa tindrà lloc aquest divendres 23 de gener, a les sis de la tarda, al carrer Onze de Setembre, 3. Serà el primer pas per començar a configurar un grup estable de teatre amateur amb arrels al municipi i amb vocació de continuïtat. «És un projecte que comencem de zero, obert al poble, i que ha de créixer amb la gent que s’hi impliqui», explica Jordi Guasch, president de l’Associació Cultural Torrenca La Sínia.
L’obra recrea l’episodi llegendari vinculat a l’arribada de Santa Rosalia com a patrona de Torredembarra després d’un brot de pesta que, segons la tradició oral, va afectar el municipi al segle XVII. «Aquest any es complirien 375 anys d’aquells fets, que marquen el moment en què Torredembarra adopta Santa Rosalia com a patrona», assenyala Guasch. La llegenda parla d’una aparició a una veïna del carrer Ample, la nena Mora, que va conduir a la recuperació del quadre de la santa a Tarragona i a la posterior processó que, simbòlicament, hauria fet desaparèixer la pesta, marcant l’inici d’una nova etapa per a la vila.
Teatre per fer comunitat
Més enllà de la recreació històrica, el projecte té una clara voluntat social i cultural. «Santa Rosalia ha estat sempre un punt d’unió del poble. Encara avui, les festes majors continuen sent un motor de comunitat», apunta el president de l’entitat. En un municipi que ha crescut molt demogràficament en les darreres dècades, l’objectiu és reforçar el sentiment de pertinença i transmetre l’episodi a les noves generacions.
Per tirar endavant el muntatge, l’organització ha incorporat la directora i pedagoga teatral Vivian Segurana, que assumirà la direcció artística del projecte. L’obra, inspirada en el teatre hagiogràfic barroc, tindrà una durada aproximada d’una hora i mitja, tot i que el plantejament escènic final es definirà col·lectivament amb el grup. Tot i que l’horitzó ideal seria estrenar l’obra el juliol, coincidint amb la festivitat de Santa Rosalia, l’organització prefereix no fixar terminis rígids. «Depenem de la resposta del poble i del compromís de la gent, però la voluntat és clara: fer-ho realitat i consolidar-ho com un espectacle torrenc», afirma Guasch. La crida és oberta a tothom i les persones interessades poden assistir a la trobada de divendres o contactar amb l’organització a través del correu info@actlasinia.cat.