ART
Un camp de conreu fèrtil per a l’art
La instal·lació ‘Fordson’ de l’artista Oriol Enguany, concebuda com un retrat simbòlic de la pagesia local, es pot visitar al Casino de Constantí fins al pròxim diumenge, 25 de gener
Fordson és una marca de tractors i és, també, el nom de la instal·lació que l’artista Oriol Enguany ha inaugurat al Casino de Constantí. Enguany, que és reusenc però viu al municipi, ha concebut la peça com una gran estructura de filatura de ferro i l’ha muntat sobre una catifa de terra fèrtil del seu propi mas.
«A partir d’un tractor antic que tenia al mas, Fordson estableix una connexió entre dos mons, el rural i el modern, que conviuen en un mateix entorn», detalla. En aquest retrat simbòlic de la pagesia del Camp de Tarragona l’artista evoca eines i formes com l’esporgavellaners, la pinta o el xerrac.
Amb tot plegat, explica l’artista, ha confeccionat una peça «que funciona a mode de tòtem», envaint l’espai i acumulant capes de material, però també de memòria. Aquesta connexió amb la terra provoca, també, que Fordson acabi trencant l’espai expositiu. D’aquesta manera, afirma l’autor, «la proposta s’aproxima molt més a la manera com ha estat concebuda».
«Jo sempre treballo a la intempèrie, el meu procés creatiu es basa a treballar a l’aire lliure. Això fa que estigui molt connectat als fenòmens meteorològics, fet que enllaça molt amb la pagesia», afegeix. És per això que, encara que l’exposició està plantejada com una única peça frontal, l’espectador és convidat a contemplar-la des d’una posició zenital: «Com que el teatre té una petita platea alçada, convido el públic a pujar-hi i mirar-la des de dalt».
Servint-se d’un joc de llums i penombres, l’Oriol aconsegueix que la mirada acabi focalitzant-se de manera natural en l’estructura. Des de la posició elevada, i gràcies a la llum de baixa intensitat que il·lumina el cor de la instal·lació, l’espectador pot distingir elements que fan pensar en el cicle solar. «Com que he treballat la peça d’una manera molt física, hi ha molta informació», admet Enguany.
L’Oriol explica que, fins ara, s’havia dedicat exclusivament a la pintura. «Aquesta és una de les peces més importants que he fet fins al dia d’avui», afirma, tot admetent que aquest treball està voluntàriament connectat amb el context actual: «Fordson és un projecte d’acompanyament i, sobretot, reconeixement, al món rural, a la pagesia i a les seves pràctiques ancestrals».
Fordson es pot visitar al Casino de Constantí fins diumenge 25 de gener, i l’entrada és gratuïta. Aquesta setmana l’autor oferirà un parell de visites guiades a estudiants d’instituts i de l’Escola d’Art i Disseny de Tarragona.