Tarragona, present a la llista dels més influents en turisme d’Espanya
Un tarragoní se situa entre els 150 professionals més influents del turisme espanyol
La consultora Sergestur ha presentat la setena edició del seu llistat dels “150+ Professionals Influents del Sector Turístic d’Espanya”, un reconeixement consolidat que identifica els líders més destacats a la indústria. Entre ells, enguany figura un representant de Tarragona: Alejandro Francino, CEO i fundador de HBD Upselling Solutions.
Amb més de 25 anys d’experiència internacional en hoteleria, Francino, d’Altafulla, s’ha convertit en un referent global en el desenvolupament d’estratègies d’upselling i cros-selling aplicades a hotels, resorts i empreses del sector hospitality. Al llarg de la seva trajectòria, ha format a més de 20.000 professionals i ha liderat més de 500 projectes a més de 30 països, impulsant la rendibilitat hotelera.
Daniel Cabezas Ramírez
El llistat de Sergestur, que es presentarà oficialment en el marc de Fitur 2026, inclou perfils diversos i representa un equilibri territorial i professional de tot Espanya. El seu objectiu és destacar tant figures consolidades com professionals menys visibles, però essencials per a l’experiència turística, reconeixent la innovació, el lideratge i la capacitat d’impacte al sector.
Francino s’afegeix a aquesta edició com a exemple de lideratge pràctic i estratègic, aportant innovació en la gestió hotelera i fomentant la motivació dels equips. La seva inclusió reforça la presència de Catalunya en aquest llistat i posa en relleu la influència dels professionals tarragonins en l’àmbit turístic nacional.