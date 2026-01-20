Diari Més
Tot el que se sap fins ara de l’accident de trens d’Adamuz

Tarragona, present a la llista dels més influents en turisme d’Espanya

Un tarragoní se situa entre els 150 professionals més influents del turisme espanyol

Imatge d’Alejandro Francino, el tarragoní que ha estat inclòs a la llista dels més influents del país en turisme.

Daniel Cabezas Ramírez
Publicat per
Daniel Cabezas RamírezRedactor

Creat:

Actualitzat:

La consultora Sergestur ha presentat la setena edició del seu llistat dels “150+ Professionals Influents del Sector Turístic d’Espanya”, un reconeixement consolidat que identifica els líders més destacats a la indústria. Entre ells, enguany figura un representant de Tarragona: Alejandro Francino, CEO i fundador de HBD Upselling Solutions.

Amb més de 25 anys d’experiència internacional en hoteleria, Francino, d’Altafulla, s’ha convertit en un referent global en el desenvolupament d’estratègies d’upselling i cros-selling aplicades a hotels, resorts i empreses del sector hospitality. Al llarg de la seva trajectòria, ha format a més de 20.000 professionals i ha liderat més de 500 projectes a més de 30 països, impulsant la rendibilitat hotelera.

El llistat de Sergestur, que es presentarà oficialment en el marc de Fitur 2026, inclou perfils diversos i representa un equilibri territorial i professional de tot Espanya. El seu objectiu és destacar tant figures consolidades com professionals menys visibles, però essencials per a l’experiència turística, reconeixent la innovació, el lideratge i la capacitat d’impacte al sector.

Francino s’afegeix a aquesta edició com a exemple de lideratge pràctic i estratègic, aportant innovació en la gestió hotelera i fomentant la motivació dels equips. La seva inclusió reforça la presència de Catalunya en aquest llistat i posa en relleu la influència dels professionals tarragonins en l’àmbit turístic nacional.

