URBANISME
L’Ajuntament del Morell dona llum verda al nou ‘skatepark’ municipal
El nou equipament s’ubicarà a la zona esportiva
L’Ajuntament del Morell ha aprovat el projecte per crear un skatepark municipal a la zona esportiva, un nou equipament pensat per a la pràctica del monopatí, els patins i altres esports urbans. L’alcalde, Eloi Calbet, ha destacat que el projecte respon «a una demanda real i sostinguda del jovent» i aposta per «un espai modern, segur i de qualitat, concebut per tenir una llarga durada».
El parc s’ubicarà al costat del pavelló i de les pistes de pàdel, transformant un espai infrautilitzat en un nou punt d’activitat i trobada, i s’ha dissenyat amb criteris d’integració urbana, sense edificacions i respectant la vegetació existent. La regidora d’Esports, Mònica Casas, ha remarcat que el nou equipament fomentarà els hàbits saludables i l’esport a l’aire lliure, reforçant la imatge del Morell com un municipi actiu i modern.
L’skatepark disposarà d’una pista de formigó patinable de 272 m² de modalitat street, amb rampes, voreres, calaixos, raïls, piràmides i quarters, i estarà adaptat tant a usuaris principiants com avançats. L’espai quedarà delimitat i només serà accessible durant l’horari d’obertura del pavelló. El projecte preveu la construcció dels obstacles amb materials com formigó lliscat, acer galvanitzat i granit, així com un tractament antigrafiti, i inclou mesures de seguretat per garantir una convivència adequada.