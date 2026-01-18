Festa
Salou es prepara per a la Festa Major d'Hivern: Quan se celebrarà el Cós Blanc 2026?
Descobreix els actes festius que acollirà la ciutat del 29 de gener al 8 de febrer
La Festa Major d’Hivern arriba a Salou carregada de novetats, amb una programació pensada per «fomentar la convivència, la participació ciutadana i el sentiment de pertinença», reforçant alhora les mesures d’accessibilitat i seguretat. Entre les propostes més destacades, Salou acollirà el parc d’inflables infantil més gran de Catalunya i una emissió especial del programa 'Què t'hi jugues!' de la Cadena SER.
Humor, emoció i orgull
L’inici oficial tindrà lloc dijous 29 de gener al Teatre Auditori de Salou (TAS), a les 20h, amb el tradicional pregó, que enguany anirà a càrrec del popular actor i humorista Edu Soto. Durant l’acte també es presentaran les Pubilles i l’Hereu de Salou, figures representatives de la Festa Major.
Tarragonès
Salou anuncia qui serà el pregoner de la Festa Major d'Hivern
Redacció
La jornada continuarà amb la Nit d’Humor Más vale solo que ciento volando, també amb Edu Soto, a l’Envelat de Festa Major, marcant l’inici d’uns dies intensos de celebració.
La cultura popular, l’ànima de la Festa Major
La tradició catalana serà una de les grans protagonistes amb el Seguici Festiu, les cercaviles, els gegants, la Mulassa, els balls de bastons, la Morena, les sardanes i els diables.
El dissabte 31 de gener, el centre del municipi viurà una gran jornada festiva amb la cercavila del Seguici, el ball de lluïment, la recepció institucional a les entitats salouenques i la Mostra de Cultura Tradicional Catalana, amb tallers per a totes les edats.
Un dels moments més esperats serà la XXXIV Trobada de Gegants, el diumenge 1 de febrer, que omplirà el passeig Jaume I de color, música i dansa amb una espectacular ballada conjunta de totes les colles participants.
La festa es tancarà el diumenge 8 de febrer amb un correfoc i castell de focs que posarà el punt final a una setmana plena d’emocions.
Propostes familiars i inflables a gran escala
Els infants tindran un protagonisme especial amb una agenda farcida de tallers, gimcanes, espectacles, xocolatades i activitats lúdiques. A la Biblioteca Municipal es durà a terme la gimcana visual Vesteix el Nan, mentre que l’Espai d’Infància del Carrilet acollirà tallers creatius durant diversos dies.
La gran novetat d’aquest any serà el parc d’inflables infantil més gran de Catalunya, una aposta clara per convertir la Festa Major en una experiència inoblidable per a les famílies, amb diversió, joc i seguretat garantides.
La Fira Xic’s, oberta fins al 9 de febrer, inclourà atraccions, promocions especials i activitats com el Cós Blanc Xic’s, amb confeti, música i animació infantil, així com el Seguici Petit, la Zona Diver-Xic’s, pintacares i teatre de carrer.
Concerts, orquestres i nits de festa
La Festa Major d’Hivern també és sinònim de música i diversió nocturna. L’Envelat de Festa Major acollirà concerts de grups locals, tributs com The Abba Experience, orquestres com Montgrins, Swing Latino, Nueva Alaska i Cocktail Tributov, així com sessions de DJ fins a la matinada.
Com a novetat, s’incorporen els vermuts electrònics i els tardeos amb DJs del municipi. L’humor també tindrà el seu espai amb l’espectacle Silencio se ríe de Jordi LP, i el teatre amateur amb Farsa a la escocesa, a càrrec de Salou Okupa Teatre.
Esport i ràdio en directe
L’oferta esportiva inclou el XXVII Torneig 24 hores de Futbol Sala, la cursa Wild Trail Salou, tornejos de petanca i dòmino, partits de bàsquet, exhibicions hípiques i jornades de portes obertes al Club Nàutic.
A més, el divendres 6 de febrer, Salou acollirà, al migdia, l’emissió en directe del programa Què t’hi jugues! de Cadena SER Catalunya, presentat per Sique Rodríguez i Lluís Flaquer, una cita pensada per fer les delícies dels amants del futbol.
El gran moment: el Cós Blanc
La Festa Major també és una invitació a compartir taula amb propostes com la fideuada popular, els vermuts electrònics i les xocolatades.
Un dels actes més singulars és el Joc de la Pastanaga, organitzat pel Grup Esplai de Salou, una activitat lúdica i solidària que combina diversió i compromís social, ja que la recaptació es destina a projectes socials.
El dissabte 7 de febrer arribarà el dia més esperat amb el Cós Blanc: matinada jove, cercavila de carretel·les, Zona Jove amb DJ, concert de Festa Major i la gran desfilada nocturna amb confeti, llum i música.
El Cós Blanc és un dels esdeveniments més emblemàtics de Salou, capaç d’atraure milers de persones i transformar la ciutat en una gran festa a l’aire lliure.
Una festa inclusiva, segura i per a tothom
L’organització ha reforçat el vessant social amb zones accessibles per a persones amb mobilitat reduïda i la instal·lació d’una carpa Punt Lila per prevenir i atendre qualsevol incident masclista o de qualsevol altra mena, garantint unes celebracions segures i respectuoses.