FESTES
Salou anuncia qui serà el pregoner de la Festa Major d'Hivern
L’Ajuntament aposta per una figura molt popular de l’escena humorística per donar el tret de sortida a les celebracions
Salou ha desvetllat el nom del pregoner que inaugurarà la Festa Major d’Hivern d’enguany, una cita clau del calendari festiu que arribarà carregada d’actes, tradició i propostes pensades per a tots els públics. L’encarregat d’obrir oficialment les celebracions serà l’actor, humorista i showman Edu Soto, en un pregó que tindrà lloc el dijous 29 de gener a les 20 h al Teatre Auditori de Salou (TAS).
Edu Soto és un dels còmics més populars de l’escena estatal. Conegut pel seu pas pel programa televisiu El Neng de Castefa i per una destacada trajectòria al teatre, al cinema i a la televisió, Soto s’ha consolidat com un artista polifacètic, amb un estil d’humor fresc, irònic i molt proper al públic, que combina monòlegs, improvisació i música en directe. La seva presència com a pregoner garanteix una inauguració dinàmica, divertida i plena d’energia.
Durant l’acte del pregó també es presentaran les Pubilles i l’Hereu de Salou, figures representatives de la Festa Major, que simbolitzen la tradició, l’arrelament i l’esperit festiu del municipi.
La primera jornada es completarà amb la Nit d’Humor 'Más vale solo que ciento volando', un espectacle protagonitzat pel mateix Edu Soto que tindrà lloc a l’Envelat de Festa Major.
Amb aquest show, l’artista oferirà una proposta còmica plena de ritme, sorpreses i complicitat amb el públic, donant el tret de sortida a uns dies intensos de celebració.