OCI
PortAventura podria començar la temporada sense tenir el Dragon Khan llest
Es tracta de l’obra de manteniment més gran que ha fet el parc temàtic de la Costa Daurada des de la seva obertura
El mític loop de Dragon Khan ja és història. PortAventura World ha aprofitat el tancament de temporada per dur a terme el desmuntatge parcial de la muntanya russa més emblemàtica del parc. Es tracta de «l’obra de manteniment més important de la història de PortAventura», segons ha explicat Sergio Fraile, director de Serveis Tècnics del parc.
Segons comenta Fraile, el dia 7 de gener ja es va començar amb el retrack parcial del vertical loop i del cobra roll de la mítica muntanya russa, que ja forma part de l'sky line de la Costa Daurada. Aquestes actuacions busquen allargar la vida útil de l’atracció. però en cap cas modificaran l’experiència del visitant, segons comenten des del parc.
Els treballs, en els que participen una cinquantena de persones de forma paral·lela, consisteixen en desmuntar les peces, treure les vies i les columnes actuals. «Després en paral·lel, vindran els equips de demolicions per fer feines a la part de cimentació de les columnes». La fase final consistirà en tornar a muntar els trams i iniciar les proves i comprovar que tot funciona correctament. El cost de la macroperació de manteniment seria d’uns 2,5 o 3 milions d’euros.
El director de Serveis Tècnics de PortAventura assegura que «amb aquestes millores l’usuari no notarà cap canvi respecte l’experiència anterior». Els canvis que s’estan efectuant suposen una millora per a la seguretat de l’atracció, encara que asseguren que el Dragon Khan «podria haver continuat alguna temporada més» funcionant.
Sobre les previsions de la seva obertura, des del parc asseguren que és complicat saber quan. «Podria ser que comencem la temporada sense el Dragon Khan» i afirmen que estan posant tots els esforços perquè el Shambhala pugui obrir sense problema, ja que és l’atracció més propera i que es pot veure més afectada. La mala meteorologia de les darreres setmanes, per vent i pluja, han comportat que els treballs s’hagin retardat.
Aquests són els retocs més importants de l'atracció en els seus trenta anys de vida, tot i que des de PortAventura confirmen que parlaran amb el fabricant suís per veure quan caldrà fer més canvis. Els treballs se centren en el vertical loop i en el cobra roll ja que són les parts que «han patit una fatiga més gran», afirma Fraile.
Les noves peces ja han arribat al parc transportades en tràilers des de diferents punts d’Europa. Mentre que PortAventura encara està pensant que farà amb les peces que es retirin, una de les opcions que estudien és reciclar-les. El que sí es farà és conservar les parts més icòniques de la rollercoaster.
No és la primera vegada que una de les atraccions de PortAventura passa per una intervenció complexa. Un dels exemples és la Stampida, on es van renovar una part dels raïls de fusta per uns d’acer per minimitzar les vibracions que caracteritzaven aquesta muntanya russa. L’objectiu ara és similar, conservar l’adrenalina que caracteritza el Dragon Khan, però amb una infraestructura renovada i preparada per a les pròximes dècades.