Els xurrers més virals de Tarragona: «Han vingut seguidors des de Paris i Madrid a veure'ns»
Gerard Duran i Cristina Bianca Ionica estan al capdavant del negoci, el qual arrasa a Tik Tok amb els seus directes
Gerard Duran i Cristina Bianca Ionica són els propietaris de la Xurreria Ivette de la Canonja que s'ha convertit en tot un fenomen a les xarxes socials. Els seus directes Tik Tok acumulen fins a 2.400 viewers i han arribat, inclús, a 3.000 persones connectades.
El negoci està situat al costat del poliesportiu de La Canonja els mesos d'octubre a març i després, es traslladen a la platja de la Móra des de Setmana Santa fins al setembre. Des del seu negoci ambulant ofereixen xurros i altres productes com xurros farcits de festuc o Pantera Rosa, porres, creps, gofres, calvitos, hot dogs, patates fregides, xocolata desfeta, cotó fluix de sucre i snacks amb un tracte proper i un ambient distès que ha conquerit usuaris de tot Espanya.
Daniel Cabezas Ramírez
«La professió de xurrer ve de família, de quan jo era petit. La meva família es dedicava al negoci i jo vaig agafar els regnes d'una xurreria fa uns 9-10 anys», explica Gerard Duran. Gerard i la seva dona encara no es creuen l'èxit que tenen a les xarxes socials. Van començar a fer directes aquest estiu passat en què el Gerard es va inspirar en veure que altres negocis ho feien a Tik Tok. Aquest va haver de convèncer a Cristina, que al final va acabar accedint a la nova aventura, de començar a explicar com era el seu dia a dia.
«Al principi només teníem 300-400 viewers a Tik Tok i, a poc a poc, vam anar augmentant fins als 2.400 actuals», confessa Duran i afegeix que «la gent que ens veu cada dia és una bogeria». Durant els directes hi ha gent connectada de molts llocs del Camp de Tarragona, però la seva naturalitat i gràcia ha fet que es converteixin en tot un fenomen que ha arribat a Barcelona, Madrid, Sevilla i, fins i tot, ha traspassat fronteres amb persones connectades des del Perú o Argentina.
Tant el Gerard com la Cristina asseguren que «nosaltres som així, davant i darrere de les càmeres, si ens hem de barallar per alguna cosa també ho fem». En cap cas esperaven aquest èxit a les xarxes socials, ja que «som uns treballadors normals», comenten.
Els propietaris del negoci, que estan establerts a Vila-seca, han aconseguit més de 41.000 seguidors a TikTok i, fins i tot, alguns dels seus vídeos han arribat gairebé a un milió de visualitzacions. Arran dels directes, alguns dels seus seguidors els han proposat fer nous vídeos que ja han començat a fer com per exemple provar xurros amb mojo picón, crema emmental o paté. De fet, van fer un vídeo tastant xurros amb allioli i es va fer molt viral.
Durant els directes, quan no tenen clients, aprofiten per interactuar amb la gent que els escriu comentaris. Tot i que disposen d'un equip de tres moderadores que els ajuden a gestionar els comentaris poc respectuosos o que inclouen algun insult, «sempre hi ha algun hater que diu la seva». I asseguren que entenen que els «haters entren dins del joc de les xarxes socials» per això, intenten contestar de la forma més educada possible o contestar amb l'humor que els caracteritza. No obstant, tots dos estan molt contents de la seva «família virtual», a la que anomenen els seus «xurris».
La seva comunitat virtual es tan extensa que han rebut visites des de diferents punts d'Espanya, la més recent una parella de Madrid que es troba de vacances a la zona. També els van visitar uns seguidors de Lleida que havien sigut pares feia pocs dies, gent de Burgos i, fins i tot, des de Paris- una família que mirava els directes des d'allí van decidir anar a veure'ls quan estaven de vacances per la Costa Daurada.
Cristina i Gerard confessen que des de que van començar els directes han notat un increment de clients a la xurreria, sobretot aquests mesos d'hivern. I expliquen que també reben molts missatges privats de persones que els agraeixen que facin aquestes connexions, «ja que els fan companyia i se senten menys sols». Això, els anima a continuar amb la seva faceta de TikTokers.
Quant al seu futur a les xarxes socials afirmen que ells van «improvisant sobre la marxa» i que tenen previst fer alguna visita a un xurrer conegut de Barcelona, Juan Alpuente Carmona, o fer alguna ruta per les xurreries de Tarragona.
El que si tenen clar és que el seu negoci és la xurreria i que els seus directes són un complement que els diverteix i que els ajuda a subsistir. La parella vila-secana defensen que el seu ofici és molt bonic perquè coneixen gent nova i és una feina artesana i que això supera el fet de haver de passar fred a l'hivern o la calor a l'estiu.
En un futur pròxim no descarten ampliar el negoci amb una segona xurreria, com tenien fa dos anys quan també estaven a Creixell, o fer esdeveniments amb alguna opció per a bodes, entre d'altres.