La xurreria de La Canonja que arrasa a TikTok: triomfa amb els seus xurros farcits i de xocolata
Els seus propietaris, que compten amb milers de seguidors, fan directes a TikTok que arriben a tot Espanya
La Xurreria Ivette, situada al costat del poliesportiu de La Canonja, s’ha convertit en un fenomen a les xarxes socials. Els propietaris del negoci han aconseguit més de 40.000 seguidors a TikTok i, fins i tot, alguns dels seus vídeos han arribat gairebé a un milió de visualitzacions.
La seva proposta combina la venda de xurros i altres productes com xurros farcits, porres, creps, gofres, calvitos, hot dogs, patates fregides, xocolata desfeta, cotó fluix de sucre i snacks amb un tracte proper i un ambient distès que ha conquerit usuaris de tot Espanya.
L’horari de la xurreria és de dimarts a divendres de 17:00 a 20:00, i dissabte, diumenge i dies festius de 09:00 a 11:00 i de 17:00 a 20:00. Els dilluns roman tancada. A més de l’oferta variada, Xurreria Ivette destaca per la neteja impecable de les seves instal·lacions i l’atenció propera i amable dels seus propietaris, que interactuen amb els seguidors durant directes a TikTok mentre elaboren els productes i posen música de fons.
La popularitat de la xurreria es reflecteix també a Google, on té una valoració mitjana de 4,8 sobre 5. “Soc de Gran Canària i els segueixo per TikTok. Són una parella extraordinària de treballadors, que a part de vendre xurros, traspassen la pantalla envaint les nostres cases amb la seva alegria i simpatia”, comenta una seguidora.
Els clients destaquen el tracte i la creativitat dels propietaris. “Els xurros i porres són boníssims, i el que fan a les xarxes socials és molt divertit”, apunta una altra persona. La interacció constant amb els usuaris durant els directes, responent preguntes i mostrant el procés d’elaboració, ha estat clau per guanyar-se la simpatia d'aquells que encara no han pogut visitar la xurreria.
Així doncs, la Xurreria Ivette combina tradició i presència digital, aconseguint que un establiment local es converteixi en un referent a través de les xarxes socials. Com resumia una altra seguidora de TikTok: “Sou els millors xurrers que conec a través de la plataforma. Feu que cada dia ens sentim feliços de poder veure-us i parlar amb vosaltres”.