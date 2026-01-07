Confirmat: la xifra milionària que va repartir l’administració de Salou amb la Loteria del Nen

Societat
L’administració Doña Pilar de Salou va repartir ahir, dia de Reis, part del primer premi del Sorteig del Nen, i ara ja sap quants dècims va vendre. En total, van ser 15, valorats en un total de 3 milions d’euros. El número guanyador, 06703, ha convertit a aquest establiment del centre de Salou en un dels onze punts de Catalunya on ha caigut el premi més important de la rifa de Reyes.
Els treballadors del local van celebrar el succés amb alegria i cava, i van recordar que, al llarg dels seus més de 40 anys d’història, han repartit nombrosos premis importants. “Ens fa molta il·lusió, teníem moltes ganes de donar el de Reis”, explicava Amadeu Jové, encarregat del local, qui destacava la “sort” que ha acompanyat a l’administració en les darreres dècades.
El 2019, l’administració també es va convertir en protagonista en vendre gran part del primer premi de la Grossa de Nadal, repartint 320 milions d’euros del número 26590. Des d’aleshores, Doña Pilar ha continuat sent un referent a la província de Tarragona per als grans premis de loteria.
Els responsables de l’establiment confien que aquesta bona notícia augmentarà les vendes de cara als pròxims sortejos, després dels anys complicats per la pandèmia, i reforcen la seva reputació com una administració amb molta experiència i sort en grans premis. “Donar premis és el bonic de la nostra feina, treballem per a això i que toqui aquí és molt gratificant per a tothom”, concloïen els empleats.