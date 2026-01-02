SOCIETAT
El Dreams Village de PortAventura acull infants amb malalties cròniques d'hospitals del territori
Els hospitals Joan XXIII de Tarragona i Sant Joan de Reus destaquen el «benefici emocional» del projecte
Aquesta setmana el Dreams Village de PortAventura ha acollit per primera vegada deu infants que pateixen una malaltia crònica i que són tractats als hospitals Joan XXIII de Tarragona i Sant Joan de Reus. El projecte que està en marxa des del 2019 treballava amb famílies de centres pediàtrics de Barcelona i Madrid i ara ho ha fet amb els del territori.
Des de dimarts passat i fins diumenge, les famílies poden estar en un dels apartaments del ressort gratuïtament i accedir al parc sense haver de fer cua a les atraccions. Les responsables de pediatria dels hospitals destaquen que aquestes estades aporten als pacients i els seus acompanyats un «benefici emocional» per la seva recuperació, a més de reforçar els «vincles familiars».
El Marc Santiago pateix una cardiopatia, igual que els seus germans. Són de Reus i havien vingut ja a PortAventura, però mai fins ara tants dies seguits. Ha estat un dels primers pacients de l'Hospital Sant Joan de Reus escollit per fer una estada al Dreams Village. Comenta que és «impressionant». La Carla, la seva germana, destaca que tenen «moltes coses a fer» entre el parc de PortAventura i el de Ferrariland. A més, poden pujar a les atraccions sense fer cua i en estar-s'hi sis dies han pogut gaudir d'espectacles que normalment no veien. «Estem molt contents tots i cada dia ens ho passem millor», diu el Marc.
La cap del servei de pediatria de l'Hospital Joan XXIII, Mar Albújar, explica que aquesta experiència aporta als pacients un «benefici emocional» que és «molt important» per la recuperació física i emocional dels infants. Els deu nens i nenes seleccionats per fer aquesta primera estada pateixen malalties cròniques. «Les més freqüents són neurològiques, però són pacients que moltes vegades tenen afectats diversos òrgans i sistemes que influeixen en la seva vida, i són malalties de per vida, cròniques, de llarga durada i que els afecten en el seu dia a dia», assenyala Andújar.
Reforçar el vincle familiar
Des de l'Hospital Sant Joan de Reus, l'adjunta a pediatria, Rosa Collell, destaca que el projecte «afavoreix el vincle familiar», ja que el diagnòstic d'aquestes malalties provoca un «trasbals de dalt a baix». Cada pacient pot escollir cinc membres amb qui passar l'estada als apartaments que hi ha just al costat del parc temàtic. «Moltes vegades, la situació que pateixen és molt difícil, i la família necessita aquest espai per poder compartir», assevera.
L'Aida Torrents és mare de l'Alba que té onze anys i pateix una malaltia neurològica. Explica que cada setmana van a l'hospital de dia pediàtric de Joan XXIII, a Tarragona, i que aquests dies els estan «gaudint molt». «Aquí ens hem oblidat del dia a dia que tenim, de la nostra situació peculiar. Tots els privilegis que el Dreams Village ens està proporcionant a PortAventura i en l'estada l'estem gaudint moltíssim», insisteix.
Un miler de visitants
El 2019 la Fundació PortAventura va posar en marxa el Dreams Village amb sis apartaments, i el 2024 en va incorporar quatre més. La idea és que cada any hi passin unes 400 famílies i ja han superat el miler de visitants.
Fins ara, el complex havia acollit pacients dels hospitals Vall d'Hebron i Sant Joan de Déu de Barcelona i l'Infantil Universitari Niño Jesús de Madrid. Per primer cop, aquesta setmana han vingut famílies d'usuaris dels hospitals de la demarcació. «Moltes vegades sí que havien vingut alguns nens derivats d'aquests hospitals, que eren d'aquí. I vam dir, obrirem la casa una mica als nostres, als que són d'aquí, perquè coneguin més el parc, que ens coneguin a nosaltres», indica la responsable del Dreams Village, Elena Güemes.
A més d'accedir a les atraccions, les famílies han fet tallers, una visita grupal al parc i altres activitats. La idea és anar repetint l'experiència i que al llarg de l'any vinguin altres pacients i acompanyants a gaudir de l'experiència.