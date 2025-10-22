Societat
PortAventura Dreams Village celebra el seu sisè aniversari amb més de 1.100 famílies acollides
El projecte social de la Fundació PortAventura es consolida com un referent europeu en oci inclusiu i solidari, combinant diversió, convivència i recuperació emocional.
PortAventura Dreams Village celebra el seu sisè aniversari consolidat com un dels projectes socials més inspiradors de la Fundació PortAventura. Des de la seva inauguració l’any 2019, el village ha acollit més de 1.100 famílies amb fills i filles d’entre 4 i 17 anys afectats per malalties greus, oferint-los una setmana d’estada gratuïta en un entorn d’oci adaptat i terapèutic.
Durant la “Setmana Dreams”, les famílies gaudeixen de sis dies d’activitats lúdiques i de convivència als tres parcs de PortAventura World, així com de tallers i experiències dissenyades per afavorir la recuperació emocional i la connexió familiar. Les deu viles accessibles, recentment ampliades, les zones verdes i l’acompanyament d’un equip de més de 80 voluntaris converteixen el Dreams Village en un espai de descans i esperança lluny de la rutina hospitalària.
“Va ser una experiència inoblidable per a la Carlota i tota la família. Veure-la somriure i divertir-se va ser un impuls enorme en la seva rehabilitació i ens va recordar la importància de continuar somiant”, explica David Suárez, pare d’una de les nenes acollides.
Segons Josep Andreu Figueras, president de la Fundació PortAventura, “PortAventura Dreams Village va néixer amb el propòsit de demostrar que l’alegria també pot ser terapèutica. En aquests sis anys, més d’un miler de famílies han trobat aquí un espai per reconnectar i recuperar la il·lusió”.
El projecte compta amb el suport de centres hospitalaris de referència com Vall d’Hebron i Sant Joan de Déu, a Barcelona, i l’Hospital Niño Jesús, a Madrid, que col·laboren en la selecció de les famílies beneficiàries. Gràcies a aquestes aliances i al suport de fundacions, empreses i voluntaris, més de 400 famílies —prop de 1.800 persones— poden gaudir cada any d’aquesta experiència única.
Les activitats solidàries de la Fundació com el Sopar Solidari anual, la Fun Run o el Torneig de Golf han permès recaptar fons per ampliar l’abast del Dreams Village i impulsar noves iniciatives socials dins i fora del resort.