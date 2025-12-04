Nadal
Una discoteca de Salou es transforma en un mercat de Nadal solidari aquest cap de setmana
El mercat disposarà de pintacares, inflables, food trucks, xurros amb xocolata i la visita del Pare Noel
Salou viurà aquest primer cap de setmana de desembre una transformació sorprenent, ja que la discoteca Flashback es convertirà en un mercat nadalenc solidari amb motiu del ‘Christmas Magic Market’. La iniciativa, impulsada per El Rinconcito de Manel, Fantasia Animación i Flashback Salou, se celebrarà els dies 6 i 7 de desembre i se suma a la campanya #PelsValents, destinada a recaptar fons per al Pediatric Cancer Center Barcelona del Hospital Sant Joan de Déu.
L’entrada serà gratuïta per als menors, mentre que els adults pagaran un accés solidari que es destinarà íntegrament al centre oncològic pediàtric més gran d’Europa, amb 8.400 m² i capacitat per atendre 400 nous pacients. L’objectiu és avançar en la lluita contra el càncer infantil i fer possible un espai de referència mundial accessible per a nens de tot el planeta.
L’esdeveniment comptarà amb una ambientació plenament nadalenca i activitats per a totes les edats: pintacares, inflables, un photocall festiu, dolços artesans de El Rinconcito, food trucks, un carro de xurros amb xocolata, la visita del Pare Noel i una gran rifa amb més de 40 regals.
Desde El Rinconcito de Manel, María Esteva explica que la proposta “neix amb la voluntat que petits i majors gaudeixin del Nadal a qualsevol hora del dia” i destaca que el component solidari és “essencial”, amb un envelat dedicat a #PelsValents per donar visibilitat al projecte. Els organitzadors conviden a la ciutadania a participar i a convertir el ‘Christmas Magic Market’ en un esdeveniment inoblidable amb una finalitat solidària.