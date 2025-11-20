Viral
La discoteca de Salou que s’ha colat entre les 100 millors del món
The World’s 100 Best Clubs combina els vots del públic internacional amb l’avaluació d’un jurat professional
La discoteca Tropical Salou ha estat inclosa a la prestigiosa llista The World’s 100 Best Clubs 2025, ocupant la posició 85. Aquest rànquing, que podrien ser considerats els Oscar del lleure nocturn, combina els vots del públic internacional amb l’avaluació d’un jurat professional, consolidant el local de Salou com un dels referents del lleure nocturn.
Aquest reconeixement es va donar a conèixer durant la gala dels Golden Moon Awards que es va celebrar ahir a València i va reunir a més de 65 experts internacionals del sector. La discoteca se suma a altres clubs catalans que destaquen al rànquing, per la qual cosa queda patent que Catalunya té una presència destacada en el panorama mundial del lleure nocturn.
Tropical Salou disposa de diverses sales distribuïdes en diferents plantes i amb programació musical variada, fet que li dona un caràcter distintiu davant altres clubs d’Espanya. La seva inclusió al top 100 no només reconeix la qualitat del club, sinó que reforça la projecció de Salou com a destí turístic i de lleure nocturn.
A la resta de Catalunya, diverses discoteques també s’han colat al rànquing. Shôko Barcelona ocupa la posició 7 i Opium Barcelona la 9, ambdues al top 10 de millors discoteques del món, mentre que Sutton se situa a la posició 12 i Sala Apol·lo a la 34, consolidant a la regió com una de les més rellevants en el lleure nocturn internacional.