El càmping de Salou que ha estat premiat per la seva piscina
Aquestes instal·lacions, dissenyades per Piscinas Comtal, destaquen per la seva perfecta integració a l’entorn natural
El Càmping Sangulí de Salou ha estat reconegut com la millor piscina pública als Premis Piscina Barcelona 2025, celebrats al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona. Dissenyades per Piscines Comtal, aquestes instal·lacions destaquen per la seva perfecta integració a l’entorn natural, combinant piscines per a adults i infantils amb un disseny sostenible i tècnica impecable que garanteix estanquitat total.
Més d’un centenar de professionals del sector van assistir a l’acte, on també es van entregar guardons a projectes de piscina residencial, wellness, disseny exterior i talent jove.
Daniel Cabezas Ramírez
Premis que reconeixen creativitat i sostenibilitat
Els guardons de Piscina Barcelona distingeixen la innovació i l’excel·lència en cinc certàmens: Premis Piscina Barcelona, Producte Innovador, Wellness Experience, Disseny Outdoor i Concurs Internacional per a Estudiants d’Arquitectura i Paisatgisme.
Innovació i tecnologia al sector aquàtic
Entre els Productes Innovadors, el premi a connectivitat va ser per a EcoSurfer Senti, d’Aiper, primer skimmer solar amb visió artificial i anàlisi digital de l’aigua. En sostenibilitat, Keramikos Grey 2 Green, d'Oxidine Water Technology, va destacar pel seu sistema d’ultrafiltració ceràmica que recupera el 99,9 % de l’aigua utilitzada.
Talent emergent i disseny exterior
El concurs d’estudiants va premiar projectes que reinterpreten l’aigua en entorns urbans, com Biomirador immersiu 72, un centre aquàtic a Park Güell dissenyat per Max Hildebrand. En disseny exterior, el projecte "Can Farrés. Paisatge i Memòria", d'Scob, va ser reconegut per la seva integració en un entorn històric i natural.