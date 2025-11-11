Gastronomia
El restaurant de Tarragona que sorprèn amb els seus ous trencats amb llamàntol: reconegut per la Guia Michelin
El restaurant combina receptes tradicionals amb un toc modern i creatiu
A Salou, La Morera de Pablo & Ester s’ha convertit en un referent de la gastronomia mediterrània d’autor. El restaurant combina receptes tradicionals amb un toc modern i creatiu, destacant especialment pels seus ous trencats amb llamàntol i plats com els bunyols de bacallà sobre tartar d’escalivada.
La qualitat del local ha estat reconeguda per la Guia Michelin, que ressalta la seva carta moderna i divertida, i per la Guia Repsol, que li va atorgar un Solete per la seva proposta de mar i muntanya i el seu agradable entorn sota la morera del jardí. Els plats es presenten amb delicadesa i atenció al detall, buscant sorprendre als comensals en cada visita.
Ribera d'Ebre
El poble de Tarragona que Airbnb recomana per escapar-se de les multituds aquesta tardor
Daniel Cabezas Ramírez
El restaurant disposa d'un menjador vidrat que ofereix lluminositat i sensació d’amplitud, així com una terrassa a l’aire lliure sota l’ombra de la morera que dona nom a l’establiment. La decoració combina elegància i confort, amb cadires de vímet, camins de taula texturitzats i centres artesanals que creen un ambient acollidor.
Clients i visitants destaquen en les seves ressenyes l’atenció personalitzada, la frescor dels productes i la presentació dels plats. Per a aquells que busquen gaudir de l’alta cuina mediterrània sense sortir de la demarcació, La Morera és un espai ideal per a sopars especials, celebracions familiars o simplement per viure una experiència gastronòmica memorable a Salou.