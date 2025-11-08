Política
Illa visita Els Pallaresos amb motiu de les V Jornades Modernistes
El president de la Generalitat ha recorregut la Casa Bofarull i ha firmat el llibre d'honor del municipi
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha visitat aquest dissabte Els Pallaresos i la Casa Bofarull, coincidint amb la celebració de les V Jornades Modernistes.
Illa ha conegut de primera mà les activitats programades, centrades en l’any 1904, i ha pogut veure de prop les recreacions històriques que convertiran el municipi en un escenari del passat.
Les Jornades Modernistes d’enguany se celebraran els dies 8 i 9 de novembre i tindran com a plat fort la recreació de l’arribada del rei Alfons XIII a la vila. Prop de 200 persones participaran caracteritzades d’època en una processó que començarà a la plaça de l’Era i culminarà a l’església del poble, on se celebrarà una breu cerimònia acompanyada per la coral local.
Tarragonès
Els Pallaresos 1900: el Rei Alfons XIII entra en escena
Cristina Serret
Entre les novetats d’enguany destaca el Carrer dels Oficis Antics, on els visitants podran veure i aprendre oficis que pràcticament han desaparegut. Hi haurà demostracions en directe i tallers didàctics situats als carrers Alt i Mestre Gols, oferint una experiència interactiva per a tots els públics.