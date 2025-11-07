Diari Més

La Contra Cultural

Els Pallaresos 1900: el Rei Alfons XIII entra en escena

Aquest divendres arrenquen les V Jornades Modernistes recreant una visita reial amb 200 figurants

Un dels grans atractius de les Jornades Modernistes dels Pallaresos són el gran nombre de figurants que participen en les recreacions.

Un dels grans atractius de les Jornades Modernistes dels Pallaresos són el gran nombre de figurants que participen en les recreacions.Francesc Sech

Cristina Serret
Publicat per
Cristina Serret

Creat:

Actualitzat:

Als Pallaresos ja ho tenen tot a punt per rebre, amb tots els honors, Alfons XIII, el monarca que va regnar a Espanya entre 1886 i 1931. Encara que no es té constància que el Borbó visités els Pallaresos, se sap, per fonts documentals i fotogràfiques, que sí que va visitar el Camp de Tarragona l’any 1904, quan només tenia 17 anys. Així doncs, l’arribada d’Alfons XIII serà l’espectacle central de les V Jornades Modernistes del Camp de Tarragona – Els Pallaresos 1900, que enguany se celebraran del 7 al 9 de novembre. L’arribada del monarca es recrearà en dues sessions, dissabte i diumenge, a les 12.30 h. Aquest acte central arrencarà des de la plaça de l’Era, on començarà el seguici reial. El rei serà rebut a la Casa Bofarull per les autoritats municipals i després el conjunt sortirà en processó fins a l’església del poble, on se celebrarà una breu cerimònia d’homenatge i la coral local cantarà diverses cançons populars. El matí reial culminarà amb un tradicional besamans.

Aquesta recreació conviurà amb un altre dels grans atractius de la festa: la presència de personatges il·lustres vinculats al municipi. Entre ells, el prestigiós cuiner Ramon Rabasó, el genial arquitecte Josep Maria Jujol o el músic i compositor Josep Gols, que es deixaran veure pels carrers per explicar la seva història i fotografiar-se amb els visitants. A més, els Pallaresos tornarà a omplir-se de personatges que sorprendran el públic, i tampoc no hi faltaran les tradicionals dones del safareig, que recrearan escenes quotidianes amb humor i picardia. Una altra novetat destacada de l’edició d’enguany serà el carrer dels Oficis Antics, situat als carrers Alt i Mestre Gols, on s’oferirà una mostra viva d’arts i oficis de l’època, molts d’ells ja desapareguts. Els visitants podran observar de prop com treballaven els artesans, descobrir eines i processos tradicionals i reconèixer el valor d’uns oficis que formen part de la memòria col·lectiva.

Totes aquestes novetats, sumades als mercats modernistes, les visites guiades, les cercaviles i la música en directe faran reviure, de manera fidel i festiva, el batec del 1904 al municipi.

La festa arrencarà divendres amb el pregó i la presentació del programa, a més del lliurament dels Premis Jujol, que reconeixen les aportacions de veïns i entitats al creixement de les Jornades. També s’hi presentarà Lo Traguet 1900, la beguda oficial d’aquesta edició, i es projectarà el curt promocional Que ve el Rei. El programa complet d’aquesta edició es pot consultar a elspallaresos1900.cat.

tracking