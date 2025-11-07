La Contra Cultural
Els Pallaresos 1900: el Rei Alfons XIII entra en escena
Aquest divendres arrenquen les V Jornades Modernistes recreant una visita reial amb 200 figurants
Als Pallaresos ja ho tenen tot a punt per rebre, amb tots els honors, Alfons XIII, el monarca que va regnar a Espanya entre 1886 i 1931. Encara que no es té constància que el Borbó visités els Pallaresos, se sap, per fonts documentals i fotogràfiques, que sí que va visitar el Camp de Tarragona l’any 1904, quan només tenia 17 anys. Així doncs, l’arribada d’Alfons XIII serà l’espectacle central de les V Jornades Modernistes del Camp de Tarragona – Els Pallaresos 1900, que enguany se celebraran del 7 al 9 de novembre. L’arribada del monarca es recrearà en dues sessions, dissabte i diumenge, a les 12.30 h. Aquest acte central arrencarà des de la plaça de l’Era, on començarà el seguici reial. El rei serà rebut a la Casa Bofarull per les autoritats municipals i després el conjunt sortirà en processó fins a l’església del poble, on se celebrarà una breu cerimònia d’homenatge i la coral local cantarà diverses cançons populars. El matí reial culminarà amb un tradicional besamans.
Aquesta recreació conviurà amb un altre dels grans atractius de la festa: la presència de personatges il·lustres vinculats al municipi. Entre ells, el prestigiós cuiner Ramon Rabasó, el genial arquitecte Josep Maria Jujol o el músic i compositor Josep Gols, que es deixaran veure pels carrers per explicar la seva història i fotografiar-se amb els visitants. A més, els Pallaresos tornarà a omplir-se de personatges que sorprendran el públic, i tampoc no hi faltaran les tradicionals dones del safareig, que recrearan escenes quotidianes amb humor i picardia. Una altra novetat destacada de l’edició d’enguany serà el carrer dels Oficis Antics, situat als carrers Alt i Mestre Gols, on s’oferirà una mostra viva d’arts i oficis de l’època, molts d’ells ja desapareguts. Els visitants podran observar de prop com treballaven els artesans, descobrir eines i processos tradicionals i reconèixer el valor d’uns oficis que formen part de la memòria col·lectiva.
Totes aquestes novetats, sumades als mercats modernistes, les visites guiades, les cercaviles i la música en directe faran reviure, de manera fidel i festiva, el batec del 1904 al municipi.
La festa arrencarà divendres amb el pregó i la presentació del programa, a més del lliurament dels Premis Jujol, que reconeixen les aportacions de veïns i entitats al creixement de les Jornades. També s’hi presentarà Lo Traguet 1900, la beguda oficial d’aquesta edició, i es projectarà el curt promocional Que ve el Rei. El programa complet d’aquesta edició es pot consultar a elspallaresos1900.cat.