Successos
Mor la conductora d'un dels vehicles implicats en l’accident de la N-340 a la Riera de Gaià
El conductor de l’altre turisme ha estat detingut com a presumpte autor d’un delicte d’homicidi per imprudència greu i per conduir sota els efectes de l’alcohol i les drogues
Una dona de 72 anys i veïna de la Riera de Gaià ha mort arran d’un accident de trànsit registrat ahir al vespre al punt quilomètric 1.173,6 de la carretera N-340, al seu pas pel municipi del Tarragonès. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, l’avís del sinistre es va rebre a les 20.06 hores.
Tarragonès
Quatre ferits, dos greus, en un xoc múltiple a la N-340 a la Riera de Gaià
Marta Omella
En l’accident s’hi van veure implicats dos turismes i una furgoneta. La conductora d’un dels vehicles va resultar ferida crítica i va ser traslladada a l’hospital Joan XXIII, on finalment ha mort. Altres tres persones van resultar ferides menys greus: una dona i un home, evacuats a l’hospital Sant Pau i Santa Tecla, i una altra dona, traslladada al Joan XXIII.
Els Mossos d’Esquadra han informat que el conductor de l’altre turisme implicat ha estat detingut com a presumpte autor d’un delicte d’homicidi per imprudència greu, així com per conduir sota els efectes de l’alcohol i les drogues. També es va negar a sotmetre’s a les proves d’alcoholèmia.
Arran del sinistre, la N-340 va quedar tallada en tots dos sentits fins a les 22.27 hores, amb desviaments senyalitzats. Fins al lloc s’hi van mobilitzar sis patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat, que van realitzar tasques d’excarceració, i sis unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).