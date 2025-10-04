Successos
Quatre ferits, dos greus, en un xoc múltiple a la N-340 a la Riera de Gaià
L’accident va obligar a excarcerar un conductor i va tallar la via en ambdós sentits
Quatre persones van resultar ferides ahir divendres al vespre en un accident de trànsit a la N-340, al punt quilomètric 1173, a l’altura de la Riera de Gaià, en què es van veure implicats tres turismes.
L’avís es va rebre a les 20.05 hores i fins al lloc s’hi van desplaçar tres dotacions de Bombers de la Generalitat, que van haver d’excarcerar un dels conductors, que havia quedat atrapat dins del vehicle després del impacte. A les 20.37 hores la persona ja havia estat alliberada i posada en mans del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
El SEM va atendre quatre afectats, dos d’ells en estat greu i dos menys greus. Els ferits greus i un dels menys greus van ser traslladats a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona, mentre que l’altre afectat va ingressar a l’Hospital Santa Tecla.
Un cop acabada l’excarceració, els Bombers van dur a terme tasques de control de riscos i de neteja de la calçada.
La carretera N-340 va quedar tallada en ambdós sentits mentre es feien les tasques de rescat i atenció als ferits. El trànsit es va desviar per les carreteres T-202 i T-214 fins que la via es va reobrir.