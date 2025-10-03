Gastronomia
El restaurant de Salou que compta amb un dels millors xefs del món
El cuiner d’aquest restaurant ha estat premiat amb un dels prestigiosos ‘ganivets’ de The Best Chef Awards
El xef Pep Moreno, cuiner del restaurant Deliranto de Salou, ha estat reconegut amb un dels prestigiosos ‘ganivets’ de The Best Chef Awards 2025, un dels guardons més influents de l’alta gastronomia a nivell mundial. La cerimònia, celebrada a Milà, va reunir alguns dels cuiners més destacats del món. És la primera vegada que un xef de la província de Tarragona rep aquesta distinció internacional, fet que marca una fita per a la cuina del territori.
Aquest reconeixement posiciona tant Pep Moreno com Deliranto al mapa global de la gastronomia d’avantguarda. El jurat ha valorat especialment una proposta que va més enllà del plat, combinant art, emoció i sabor en experiències culinàries que busquen commoure al comensal. "Aquest premi és un orgull no només per al nostre equip, sinó també per a Salou i per a tota la gastronomia catalana", ha explicat Moreno després de rebre el guardó.
Deliranto, que ja compta amb una estrella Michelin, s’ha consolidat com un referent de la cuina creativa a Espanya gràcies al seu enfocament narratiu i teatral. Cada menú es construeix com una història sensorial, on els ingredients, la presentació i la posada en escena s’integren per oferir una experiència única. El restaurant ha estat reconegut en diverses ocasions per la seva originalitat i compromís amb l’excel·lència gastronòmica.
Amb aquesta nova fita, Pep Moreno s’afegeix al reduït grup de cuiners espanyols amb projecció internacional reconeguda a The Best Chef Awards. El premi no només celebra la seva trajectòria, sinó també el talent que emergeix des de llocs com Salou, reafirmant que l’alta cuina pot néixer i brillar des de qualsevol racó.