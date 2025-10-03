Comerç
Els comerços d'Altafulla constaten menys afluència i una despesa més baixa aquest estiu
Els negocis alerten que la zona blava i l’estat de la platja han perjudicat molt aquesta temporada
La majoria dels comerços d'Altafulla afirmen que aquest estiu hi ha hagut menys gent al municipi i com a conseqüència la seva despesa també ha baixat. Aquesta és una de les dades que reflecteix l'enquesta que ha realitzat, un any més, l’Associació Turística d’Empresaris i Comerciants d’Altafulla (ATECA) on opinen que aquesta temporada turística ha estat pitjor respecte el 2024.
Pel que fa a la despesa, un 76% dels comerços asseguren que ha estar menor (39%) o igual que l’any anterior (37%), amb descensos del 20%–30% a la meitat dels negocis. Les principals queixes recollides dels clients apunten a l’estat de la platja, la nova zona blava, la neteja al carrer, les olors de la brossa i la manca de serveis.
Camp de Tarragona
Altafulla fa balanç positiu de la Zona d’Estacionament Regulat i estudia ampliar-la
Lydie Diatta
Aquest estiu, la principal novetat ha estat la implementació de la zona blava a Baix a Mar. Un 65% dels enquestats considera que la mesura ha estat perjudicial perquè ha dissuadit el visitant d’un dia, el qual consideren clau a l’estiu, i ha desviat fluxos cap a platges properes amb aparcament gratuït. Per això creuen que no s’ha tingut en compte el perfil del client d’Altafulla, amb el risc d’una davallada d’afluència l’any vinent.
L’ampli horari de pagament (9.00–21.00) ha afectat especialment la restauració del migdia i ha desplaçat consum a partir de les 21.00, buidant la part de Baix a Mar moltes tardes. Un 88% dels enquestat creuen que la proposta lògica era fer un horari partit (10.00–13.00 i 17.00–20.00) o la gratuïtat entre 13.00 i 17.00.
El 71% dels hotels i apartaments turístics ha patit cancel·lacions, amb pèrdues associades. Els motius principals són zona blava considerada abusiva, el mal estat de la platja i la manca de sorra, i la brutícia als carrers. Un únic establiment declara no haver tingut cancel·lacions, però sí un enuig generalitzat dels seus clients i la intenció expressa de «pensar-s’ho» per tornar a l’estiu vinent.
El cost i el sistema de pagament
El cost diari estimat (entorn dels 20 €) s’assenyala com a motiu de reducció de l’estada i despesa per part dels visitants, i fins i tot de la seva decisió de no tornar. Entre el 35% que no es posiciona en contra de la zona blava, es reconeixen beneficis com la rotació de vehicles i l’ús de places privades, però es demana una planificació millor.
Les queixes més repetides apunten a la impossibilitat de pagar amb targeta i a la dependència d’efectiu, amb parquímetres «antiquats» que no donen canvi. L’app de pagament ha fallat per manca de cobertura i ha generat incidències constants. Un 41% denuncia manca d’informació i una gestió deficient de les etiquetes per a empadronats i segones residències.
Demandes
Davant aquests fets, els comerciants i empresaris d’Altafulla reclamen més neteja, la millora de voreres i zones verdes, serveis de platja (dutxes, rentapeus, reposició de sorra) i la contenció d’olors als contenidors. A més, es queixen que a l’estiu es troben a faltar més esdeveniments, espais lúdics i accions de dinamització comercial que ara no existeix o és molt precària per part de l’ajuntament. En conseqüència, demanen activar el Pla de Dinamització Comercial demanat al regidor de Turisme i Comerç, document encara pendent.
Valoració del consistori
Per la seva banda, l'Ajuntament va fer una valoració positiva de l'activació de la nova Zona d’Estacionament Regulat (ZER) al barri marítim. Des del 10 de juliol, la ZER ha generat una recaptació total de 142.000 euros, molt per sobre dels 60.000 previstos inicialment. També asseguren la seva posada en funcionament ha facilitat la rotació d’aparcament tant per a veïns com per a visitants. Per aquest motiu contemplen ampliar-la la propera temporada cap a l’Hort de Pau i la resta de Baix a Mar, a excepció dels Munts.