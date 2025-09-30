Serveis
Altafulla fa balanç positiu de la Zona d’Estacionament Regulat i estudia ampliar-la
La ZER supera les previsions de recaptació i millora la comoditat i rotació d’aparcament per a veïnat i visitants
La Zona d’Estacionament Regulat (ZER) al barri marítim d’Altafulla ha tancat el seu període d’aplicació d’estiu amb un balanç molt positiu, superant les previsions inicials i millorant la comoditat i la rotació d’aparcament tant per a veïns com per a visitants.
Des del 10 de juliol, després d’uns dies de prova, la ZER ha generat una recaptació total de 142.000 euros, molt per sobre dels 60.000 previstos inicialment. Aquesta suma inclou 11.250 euros provinents de 625 multes per no disposar del tiquet, 1.425 euros corresponents a 95 abonaments de treballadors i comerciants, 20.235 euros per 1.349 abonaments de veïns de segona residència —superant els 13.000 previstos— i 109.000 euros de tiquets de zona blava, amb un 55% pagat en efectiu i un 45% a través de l’aplicació MOT Aparcar. La zona blava ha tingut una mitjana de 600 usuaris diaris, evidenciant una bona acollida del servei.
El coalcalde Jordi Molinera ha destacat que “la ZER ha facilitat aparcar al barri marítim, fent-ho més còmode i ordenat” i que els aparcaments públics gratuïts també han tingut una major utilització, demostrant que el sistema millora la mobilitat per a tothom.
Per la seva banda, el regidor d’Hisenda Dani Franquès ha avançat que “vista l’experiència, de cara a l’any vinent molt probablement la ZER creixi”, amb una possible ampliació cap a l’Hort de Pau i la resta de Baix a Mar, a excepció dels Munts, on els veïns havien reclamat l’aplicació del sistema.
La inversió inicial ha estat de 30.000 euros, i l’Ajuntament estudia la possibilitat d’instal·lar parquímetres amb pagament amb targeta per facilitar encara més el servei. El govern municipal ha anunciat que continuarà treballant per millorar l’experiència dels usuaris, optimitzar la gestió de l’aparcament i ampliar la ZER a més zones del municipi.