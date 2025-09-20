Societat
La 'Festa al Cel' omple de públic i espectacle el litoral salouenc
La trobada arrenca amb avions històrics, maniobres militars i números acrobàtics internacionals
Les platges de Salou s’han omplert aquest dissabte a la tarda per gaudir del Sunset Airshow, la primera gran jornada de la Festa al Cel 2025, el festival aeri més important de l’Estat i un dels referents a escala europea.
Centenars de famílies i aficionats a l’aviació han convertit el passeig marítim i l’Espigó del Moll en un autèntic mirador, seguint amb atenció les acrobàcies i maniobres que han tenyit de soroll i color el cel de la Costa Daurada.
Durant més de tres hores, el públic ha pogut veure en acció una àmplia varietat d’aparells: avions històrics de la Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya, helicòpters Chinook i Tigre de les FAMET, el potent F-18 i l’Eurofighter Typhoon de l’Exèrcit de l’Aire i de l’Espai, així com exhibicions acrobàtiques a càrrec de Juan Velarde amb el seu Edge 540 i Cástor Fantoba amb el Sukhoi 26.
Un dels moments més aplaudits ha estat la participació dels AeroSuperbatics Wingwalkers del Regne Unit, que han deixat bocabadat el públic amb les seves acrobàcies sobre les ales dels Boeing Stearman. També han captivat els assistents la demostració del mític helicòpter Chinook, la caiguda de la Patrulla Paracaigudista de l’Exèrcit de l’Aire (PAPEA) i l’espectacular tancament amb els Aerosparx, que han combinat drones, pirotècnia i un Grob 109B en un número nocturn únic.
L’esdeveniment continuarà aquest diumenge amb el Gran Airshow (11 h – 15 h), que reunirà més de 20 formacions militars i civils. Entre els moments més esperats, destaquen les exhibicions del Airbus A400M, els Eurofighter Typhoon i la Patrulla ASPA, a més de la participació de Salvament Marítim, Bombers de la Generalitat i la companyia Vueling amb un Airbus A320.
Amb una previsió de més de 200.000 espectadors al llarg del cap de setmana, Salou consolida la Festa al Cel com un dels grans atractius de la tardor i es projecta internacionalment com a epicentre de l’aviació europea.