Festa al Cel 2025: Quan i on veure la gran exhibició aèria de Salou
Més de 20 formacions militars i civils ompliran d’acrobàcies el cel de la Costa Daurada aquest cap de setmana
Salou es converteix aquest cap de setmana en l’epicentre europeu de l’aviació amb la celebració de la Festa al Cel 2025, el festival aeri més important de l’Estat i un dels més destacats d’Europa. Entre divendres 19 i diumenge 21 de setembre, més de 20 formacions militars i civils desplegaran maniobres espectaculars sobre el litoral de la capital de la Costa Daurada.
L’esdeveniment reuneix avions històrics, moderns caces de combat, helicòpters d’última generació, patrulles acrobàtiques i paracaigudistes arribats de tot l’Estat, França i el Regne Unit. Tot plegat, en un marc únic: les platges de Salou, amb l’Espigó del Moll com a centre neuràlgic i les platges de Llevant i Ponent com els millors punts per gaudir de l’espectacle.
Horaris i programació
Les exhibicions es desenvoluparan en tres sessions diferenciades:
- Dissabte 20 de setembre: Sunset Airshow, de 18 a 21.30 h.
- Diumenge 21 de setembre: Gran Airshow, d’11 a 15 h.
A continuació, el detall de cada jornada:
Dissabte 20 de setembre · Sunset Airshow (18:00 – 21:30 h)
- 18:00 – 18:10 · Aeroclub Alt Camp. Carrusel ULM Vallmoll.
- 18:10 – 18:20 · Aeroclub Barcelona-Sabadell. Aviació civil en formació.
- 18:20 – 18:32 · Juan Velarde. Edge 540.
- 18:32 – 18:42 · Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya. Avions històrics.
- 18:42 – 19:00 · FAMET. Boeing Chinook.
- 19:00 – 19:08 · Cástor Fantoba. Sukhoi 26.
- 19:08 – 19:23 · AeroSuperbatics Wingwalkers (Regne Unit). Boeing Stearman.
- 19:23 – 19:38 · Exèrcit de l’Aire i de l’Espai. F-18.
- 19:38 – 19:53 · Exèrcit de l’Aire i de l’Espai. Eurofighter Typhoon.
- 19:53 – 20:05 · FAMET. Helicòpter Tigre.
- 20:08 – 20:20 · Musée Européen de l'Aviation de Chasse (França). OV10B Bronco.
- 20:35 – 20:50 · Patrulla Paracaigudista de l’Exèrcit de l’Aire (PAPEA).
- 21:10 – 21:22 · Aerosparx. Drones + Grob 109B amb efectes pirotècnics.
Diumenge 21 de setembre · Gran Airshow (11:00 – 15:00 h)
- 11:00 – 11:10 · Aerosparx. Grob 109B.
- 11:10 – 11:18 · Aeroclub Barcelona-Sabadell. Aviació civil en formació.
- 11:18 – 11:30 · Salvament marítim (SAR). AW139.
- 11:30 – 11:40 · Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya. Avions històrics.
- 11:40 – 12:10 · Patrulla Paracaigudista (PAPEA).
- 12:10 – 12:25 · Musée Européen de l'Aviation de Chasse (França). OV10B Bronco.
- 12:25 – 12:37 · Bombers de la Generalitat. AT802F Fireboss.
- 12:37 – 12:47 · Exèrcit de l’Aire. Airbus A400M.
- 12:47 – 12:55 · Cástor Fantoba. Sukhoi 26.
- 12:55 – 13:10 · FAMET. Boeing Chinook.
- 13:10 – 13:25 · Exèrcit de l’Aire. F-18.
- 13:26 – 13:36 · Vueling. Airbus A320.
- 13:36 – 13:51 · AeroSuperbatics Wingwalkers (Regne Unit). Boeing Stearman.
- 13:51 – 14:03 · FAMET. Helicòpter Tigre.
- 14:03 – 14:18 · Exèrcit de l’Aire. Eurofighter Typhoon.
- 14:18 – 14:30 · Juan Velarde. Edge 540.
- 14:30 – 15:00 · Patrulla ASPA. Vol acrobàtic en formació.
Un festival per a tota la família
La Festa al Cel Salou 2025, organitzada amb la col·laboració de PortAventura World, és un esdeveniment pensat per a tots els públics. L’Ajuntament de Salou recomana arribar amb antelació, utilitzar els aparcaments dissuasius habilitats i seguir les indicacions de seguretat. També s’aconsella portar aigua, gorra i protecció solar per gaudir de la jornada en les millors condicions.
Amb més de 200.000 espectadors previstos, aquest serà el major espectacle aeronàutic mai celebrat a Salou.