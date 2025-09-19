Salou
Més de 300 efectius de la Guàrdia Civil vetllaran per la seguretat marítima de la 'Festa al Cel'
El desplegament inclou mitjans navals, subaquàtics i aeris en coordinació amb Capitania Marítima, Salvament Marítim i Mossos d’Esquadra
La Guàrdia Civil ha activat un ampli dispositiu de seguretat, compost per més de 300 efectius, embarcacions, drons i altres mitjans tècnics, amb motiu de la celebració de la 28a edició de la Festa al Cel, que tindrà lloc els dies 19 i 20 de setembre a Salou.
L’esdeveniment, considerat el festival aeri més gran i antic d’Espanya, reunirà nombroses aeronaus i helicòpters civils, militars i de salvament, i preveu una assistència superior a les 250.000 persones, principalment a les platges de Llevant i Ponent.
La Guàrdia Civil ha assumit la direcció operativa del dispositiu de seguretat marítima, la missió principal del qual serà garantir el control d’accessos a la zona d’exclusió de navegació, establerta per la Capitania Marítima de Tarragona, així com intervenir davant de qualsevol incident que pogués afectar a la seguretat de les aeronaus participants o de les embarcacions existents als voltants de l’esdeveniment.