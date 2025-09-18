Seguretat
Més de 250 efectius dels Mossos vetllaran per la seguretat durant la Festa al Cel a Salou
Es preveu que assisteixin més de 350.000 persones
Els dies 19, 20 i 21 de setembre, Salou acollirà per primera vegada el festival aeri La Festa al Cel, que inclourà exhibicions aèries civils i militars, així com altres activitats paral·leles complementàries.
Davant la gran afluència de públic prevista, més de 350.000 persones, els Mossos d’Esquadra, conjuntament amb la Policia Local de Salou, Guàrdia Civil, Protecció Civil, Bombers de la Generalitat, Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), tècnics municipals i empreses de seguretat privada, establiran un ampli dispositiu de seguretat i mobilitat.
L’operatiu preveu la participació de 250 efectius dels Mossos d’Esquadra procedents de les diferents àrees i unitats de seguretat ciutadana, ordre públic, desactivació d’artefactes explosius, mitjans aeris, marítima i canina, entre altres.
Així mateix, divendres s’instal·larà un Centre de Coordinació Operativa d’Emergències terrestre (CECOR) a l’edifici del Club Nàutic, al Port de Salou, i un segon CECOR de coordinació aèria i marítima, per garantir una coordinació entre tots els actors participants, que s’ubicarà a l’espigó del port, concretament al Mirador de la Bocana.
Aquest dispositiu policial i d’emergències té com a objectiu principal garantir la seguretat i correcte desenvolupament de la Festa al Cel de Salou. Per tot això, els cossos actuaran de manera coordinada per protegir les persones assistents i vetllar per la seguretat ciutadana, l’ordre públic i la convivència.
Paral·lelament, s’activaran les mesures de protecció, prevenció i resposta previstes en el Programa Operatiu Específic Antiterrorista (POE-A), amb protocols específics per a activitats d’alt risc, i s’assegurarà una resposta ràpida i eficient davant qualsevol situació d’emergència.
A més, el dispositiu inclou accions de prevenció de delictes contra el patrimoni dels assistents, amb especial atenció als furts, mesures per garantir la seguretat dels usuaris del transport públic i el correcte funcionament de les estacions i dispositius per al control del trànsit i la circulació davant l’increment previst de mobilitat i vehicles.
Els Mossos d'Esquadra també han emès una sèrie de recomanacions per als assistents de l'acte. Arribar amb antelació i prioritzar el transport públic; evitar portar motxilles grans o objectes voluminosos; vigilar les pertinences personals en tot moment; i seguir les indicacions dels cossos de seguretat i emergències.