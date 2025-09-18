Habitatge
Vila-seca espera 2.000 baixes en expedients per falsos empadronaments
Un operatiu destapa 32 detinguts en una trama d’empadronaments irregulars amb contractes falsos al municipi
L’Ajuntament de Vila-seca espera donar de baixa de més de 2.000 expedients del Padró Municipal d’Habitants, fruit de l’enfortiment de les mesures per lluitar contra la falsificació empadronaments. La revocació d’aquests milers d’expedients podrien dur-se a terme a finals d’any, mentre palaral·lelament es continuen trobant indicis delictius entre els informes presentats al consistori durant els últims mesos.
El municipi va ampliar les mesures en la comprovació de requisits imprescindibles, per tal de prevenir el creixement d’informes falsificats. Des del passat mes de juliol, després de l’aprovació de l’Ajuntament, les autoritats disposen de tres mesos per verificar que les residències declarades a les noves sol·licituds d’empadronament siguin «reals i efectives». Els fets relacionats amb el creixement dels falsos empadronament a Vila-seca, amb organitzacions criminals implicades, continuen afectant al municipi malgrat les propostes de reforç del control.
La Policia Nacional, juntament amb la col·laboració de la Policia Local de Vila-seca, va desarticular aquest dimarts una trama criminal anb 32 detinguts.
Segons van confirmar les autoritats, els imputats es dedicaven a la venda d’empadronaments fraudulents a extranjers en situació irregular. El Grup Criminal redactava i venia contractes de lloguer falsos per aconseguir plaçes a la província de Tarragona. Els contractes també els servien per aconseguir Autoritzacions de Residència a Espanya, així com Targetes Sanitàries de Catalunya.
La Policia Nacional ha detectat un «grau alt de sofisticació» en les operacions de falsejament, que iniciaven demanant una nota simple de registre de la propietat i fabricant, posteriorment, contractes de lloguer íntegrament falsos. En els registres s’han detectat 17 domicilis i 40 empadronaments. Les persones extranjeres contractants pagaven entre 400 i 600 euros pel fals empadronament.
Pròximes mesures
Ara, els detinguts enfronten un delicte d’afavoriment de la immigració il·legal. Aquestes persones, a més de la fabricació dels contractes, també acompanyaven els extranjers amb autiritzacions de representació fins a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de Vila-Seca.
A finals d’aquest any, Vila-seca podria anunciar els expedients enretirats del Padró Municipal. Segons les exigències proposades sobre l’empadronament, les autoritats encara esperen la verificació del Govern sobre els padrons d’habitatge revisats. Tot i així, continuaran amb les mesures proposades per seguir captant casos de falsificació.