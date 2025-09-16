Policial
Desarticulada una trama amb 32 detinguts per empadronaments fraudulents a Tarragona
Els agents han localitzat un total de 17 domicilis i 40 empadronaments falsos, la majoria a Vila-seca
La Policia Nacional ha desarticulat una trama criminal que es dedicava a vendre contractes de lloguer fraudulents i aconseguir empadronaments a la província de Tarragona. S'ha detingut 32 persones directament relacionades amb la trama. Els agents han localitzat un total de 17 domicilis i 40 empadronaments falsos, la majoria a Vila-seca. Gairebé tots els inscrits estrangers es trobaven en situació irregular a Espanya i pagaven entre 400 i 600 euros per cada empadronament fraudulent.
Els detinguts redactaven i venien contractes de lloguer fraudulents per aconseguir empadronaments i posteriorment els feien servir per aconseguir autoritzacions de residència a Espanya, així com la targeta sanitària a Catalunya.
Segons la Policia Nacional, el grup criminal presentava un «alt grau de sofisticació»: primer demanaven una nota simple al registre de la propietat i després fabricaven contractes de lloguer íntegrament falsos. Els organitzadors, així com els qui acompanyaven els estrangers en situació irregular, estan acusats d'un delicte d'afavoriment de la immigració il·legal.