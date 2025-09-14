Societat
El so de la Unitat de Música de l'Exèrcit ressonarà a Salou com a preludi de la 'Festa al Cel'
El concert tindrà lloc el dimecres 17 de setembre, dos dies abans de l'arrencada del festival aeri
El Teatre Auditori de Salou (TAS) serà, el proper dimecres 17 de setembre a les 19.30 h, l’escenari d’un concert extraordinari: 'Música del Cel', a càrrec de la Unitat de Música de la Inspecció General de l’Exèrcit, una de les bandes simfòniques militars més prestigioses de l’Estat.
La formació oferirà al públic un programa «variat i solemne», amb peces clàssiques, marxes militars, obres contemporànies i adaptacions de grans compositors universals.
Es tracta d’un repertori que «combina rigor, excel·lència artística i emotivitat», característiques que han «consolidat aquesta banda com a referent de concerts institucionals i commemoracions de gran rellevància a nivell estatal».
El concert arriba en una setmana molt especial per a Salou, ja que la ciutat es prepara per viure, del 19 al 21 de setembre, el gran festival aeri internacional 'Festa al Cel Salou 2025', que atraurà milers de visitants i convertirà el municipi en un dels principals focus d’atenció del calendari cultural i festiu.
Tarragonès
Una vintena d'aeronaus sobrevolaran Salou a la Festa al Cel
Redacció
Les entrades són gratuïtes, però cal fer reserva prèvia a través del portal salou.koobin.cat