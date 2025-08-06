Diari Més

Una vintena d'aeronaus sobrevolaran Salou a la Festa al Cel

Patrulles acrobàtiques, avions de combat, helicòpters i aeronaus històriques procedents de tota Europa s'exhibiran a la capital de la Costa Daurada

Imatge d'una edició anterior de la Festa al Cel.

Imatge d'una edició anterior de la Festa al Cel.Ejercito de Tierra

Salou tornarà a ser la seu de la Festa al Cel 2025 després de cinc anys de pausa. El festival aeri més gran de l’Estat aterrarà per primer a la Costa Daurada del 19 al 21 de setembre. De moment ja hi ha confirmades més de 20 exhibicions entre les quals hi ha patrulles acrobàtiques, avions de combat, helicòpters i aeronaus històriques procedents de tota Europa.

Nascuda el 1991, la Festa al Cel ha passat per escenaris com Barcelona, Mataró o Lleida-Alguaire, i s’ha consolidat com un dels festivals aeris més emblemàtics del continent. El seu debut a Salou promet ser una edició històrica: amb un nou format, una ubicació privilegiada davant del mar i una previsió d’assistència de fins a 200.000 persones.

Un programa vibrant per a tots els públics

El festival s’iniciarà dijous 19 de setembre amb una jornada d’entrenaments (d’11:00 a 15:00 h), oberta al públic, durant la qual els equips realitzaran vols de prova i comprovacions tècniques.

Divendres 20 de setembre, la platja de Llevant de Salou es transformarà en un espectacle de llum i so amb el Sunset Airshow (de 18:30 a 21:30 h), una exhibició al capvespre amb vols il·luminats, coreografies aèries, música i pirotècnia sincronitzada.

El plat fort arribarà diumenge 21 de setembre amb el Gran Airshow (d’11:00 a 15:00 h), una gran exhibició aèria plena d’acrobàcies, emoció i adrenalina, pensada per a tots els públics.

Un dels grans avantatges de Salou és que, a diferència de molts festivals aeris, aquí el públic no tindrà el sol de cara, la qual cosa garanteix una experiència visual més còmoda i òptima durant totes les exhibicions.

Com a novetat destacada, la festa comptarà amb una village comercial, un espai de networking i exposició que reunirà empreses vinculades al sector i a la indústria aeronàutica. Aquest punt de trobada professional afavorirà sinergies, generarà oportunitats de negoci i acostarà la innovació tecnològica del sector al gran públic.

Activitats per a tothom

L’accés a la Festa al Cel serà totalment gratuït i obert a tothom. A més dels espectacles aeris, el festival inclourà espais infantils, activitats divulgatives, foodtrucks i zones d’observació adaptades per a persones amb mobilitat reduïda.

Salou acull aquesta edició amb la voluntat de consolidar el festival en el futur i projectar al món la seva capacitat per organitzar grans esdeveniments. Més que un espectacle aeri, la Festa al Cel serà una celebració de la tecnologia, la història de l’aviació i l’emoció compartida, en un entorn privilegiat vora el mar.

La presentació oficial de la Festa al Cel s’ha celebrat aquest matí a Madrid, en una roda de premsa que ha comptat amb l’assistència de l’alcalde de Salou, Pere Granados; el director del festival, Daniel Ventura González; el pilot Juan Velarde; i Manuel Cuenca, capità de l’Exèrcit de l’Aire i de l’Espai.

Participants

Entre els participants més destacats hi ha:

  • Eurofighter Typhoon, F-18, Patrulla ASPA i PAPEA (Exèrcit de l’Aire i de l’Espai)
  • Helicòpters Tigre i Chinook (Exèrcit de Terra)
  • Aeronaus clàssiques com el Hispano Aviación Super Saeta, Texan T6, Dornier, Akrobat, Trener i Bückers (Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya)
  • Avionetes Cessna 152, 172, 182, Tecnam P2006T i Pipistrel Velis Elektro (Aeroclub Barcelona – Sabadell)
  • AT802F Fireboss (Bombers de la Generalitat de Catalunya)
  • Amfibi DHC-6 Twin Otter (Isla Air)
  • Helicòpter AW139 de Salvament Marítim (SAR)
  • OV10B Bronco (Musée Européen de l'Aviation de Chasse de Montélimar)
  • Biplà Grob109B (Aerosparx)
  • Acrobàcies extremes de l’Edge 540 (Juan Velarde) i el Sukhoi 26 (Cástor Fantoba)
  • Exhibicions de Paramotors Barcelona
  • Formació Carrusel (Aeroclub de Reus)
  • Zona comercial i espai professional
