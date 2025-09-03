Municipal
Salou preveu enllestir la coberta de l’Escola Santa Maria del Mar a la tardor
L’endarreriment respon a deficiències detectades en l’obra
L’Ajuntament de Salou ha sortit al pas de les crítiques del Partit Popular, que diumenge denunciava el retard en les obres de la nova coberta de la pista poliesportiva de l’Escola Santa Maria del Mar i acusava el govern de «manca de gestió».
Des del consistori s’explica que el calendari inicial s’ha vist alterat arran de la detecció d’«alguns inconvenients en les soldadures» efectuades per l’empresa constructora. Davant d’aquesta situació, els serveis tècnics municipals van sol·licitar un control de qualitat exhaustiu per garantir l’estabilitat de l’estructura i assegurar que compleixi amb «les màximes garanties de qualitat i seguretat exigides al projecte».
Tarragonès
Aquestes comprovacions han fet necessari desmuntar la coberta i substituir diversos elements, un procés que ha allargat l’execució de les obres uns mesos més dels previstos. El govern local ha subratllat que aquesta decisió respon exclusivament a criteris de responsabilitat i prudència, especialment pel fet que la instal·lació es troba en un centre educatiu i ha de complir amb les exigències normatives.
L’Ajuntament preveu que les actuacions estiguin finalitzades durant aquesta mateixa tardor i ha reiterat la voluntat de continuar treballant al costat de la comunitat educativa per garantir unes instal·lacions escolars segures i de qualitat.