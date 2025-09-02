Municipal
Denuncien el retard en les obres a l’escola Santa Maria del Mar de Salou
El Partit Popular explica que les obres no estan acabades a escassos dies del començament del nou curs
El Partit Popular de Salou ha denunciat el greu retard en les obres d’instal·lació d’una coberta a la pista poliesportiva de l’Escola Santa Maria del Mar. Els populars acusen el govern municipal d’«incompetent».
El grup municipal del PP explica que les obres, que van començar abans de l’inici del curs escolar 2024-2025, no estan acabades a escassos dies del començament del nou curs, «generant perjudicis importants per als alumnes i les seves famílies, que veuen afectat el desenvolupament normal de les activitats escolars».
El portaveu del PP a l’Ajuntament de Salou, Mario García, ha lamentat que, en preguntar directament a l’alcalde sobre l’estat de les obres, aquest s’hagi desentès de tota responsabilitat, limitant-se a qualificar l’assumpte com «una qüestió tècnica» i anunciant que la finalització no es preveu abans de tres mesos. «És inadmissible que una obra tan necessària per als nostres nens s’hagi convertit en un exemple de deixadesa i manca de gestió».