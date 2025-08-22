Societat
El poble de Tarragona que aquest dissabte acull l’exhibició d’un bot insubmergible únic al món
Es tracta d’un bot insubmergible capaç de girar sobre si mateix i recuperar la posició original
Salou viurà aquest dissabte una cita destacada dins el programa de Salou Capital de la Cultura Catalana, amb el Bot Salvavides de Calafell, una emblemàtica embarcació històrica que protagonitzarà dues exhibicions, durant el matí, a la platja de Ponent.
L'acte s'havia programat originalment pel passat 12 de juliol, però les inclemències climàtiques van obligar a suspendre l'activitat per seguretat. Ara, l'embarcació es podrà veure en acció a les 12 hores i a la 13 hores des de l'alçada de la base nàutica.
Camp de Tarragona
Les postres típiques de Tarragona que són molt poc conegudes a la resta d’Espanya
Daniel Cabezas Ramírez
Es tracta d’un bot insubmergible únic al món, capaç de girar sobre si mateix i recuperar la posició original, dissenyat especialment per a operacions de salvament marítim.
L’embarcació compta amb una tripulació formada per 10 remers i un patró, i és gestionada per una entitat activa que reuneix una seixantena de remers, homes i dones compromesos amb la preservació d’aquesta tradició ancestral.