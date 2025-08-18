Societat
El poble de Tarragona que amaga l’escull artificial més gran del Mediterrani
Es tracta de l’estructura subaquàtica més gran destinada a la preservació de la biodiversitat marina
Torredembarra, a la província de Tarragona, allotja un projecte pioner en conservació marina: el Biòtop. Es tracta d’un escull artificial de grans dimensions situat a quilòmetre i mig de la costa, creat amb l’objectiu de recuperar la biodiversitat submarina i protegir l’entorn litoral de l’erosió. Finalitzat l'any 2023, ha estat considerat el primer biòtop d’aquestes característiques al Mediterrani.
L’estructura, de forma piramidal, està formada per més de 40.000 tones de blocs de carbonat càlcic i mòduls de formigó especialment dissenyats per afavorir la vida marina. La seva base es troba a 34 metres de profunditat i assoleix una altura de 22 metres. Les diferents formes geomètriques permeten que multitud d’espècies trobin refugi, zones de cria i alimentació.
El Biòtop mostra resultats visibles: allotja mers, pops, sípies, nudibranquios i corals, entre altres espècies. També s’ha convertit en un punt d’albirament freqüent de peixos lluna i, fins i tot, dofins. A més, és utilitzat per submarinistes i centres de busseig com una ruta d’exploració, fet que uneix el vessant mediambiental amb el turístic.
Aquest projecte va ser impulsat per l’empresa Biotopo Antina i executat per Naviera Daedalus, especialitzada en enginyeria marina. Es tracta d’un exemple de col·laboració entre ciència, empresa i compromís ambiental, amb una visió clara: restaurar l’equilibri ecològic del litoral i tornar al mar part del que ha perdut per l’acció humana.
El Biòtop de Torredembarra també actua com a barrera contra l’erosió costanera, en reduir l’impacte de les ones sobre la platja. Aquesta doble funció —ambiental i protectora— el converteix en una infraestructura singular, amb un model replicable en altres zones del Mediterrani afectades per la pèrdua d’hàbitats marins.
Més enllà de la seva funció ecològica, el projecte ha despertat interès en sectors científics i acadèmics com a espai d’estudi. En dos anys, s’ha consolidat com a referent en conservació marina, innovació ecològica i turisme sostenible, posicionant Torredembarra com un exemple en la protecció del medi marí a Europa.